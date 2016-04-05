Прохожий написав:

"Зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, інформує LB.ua."

"керівник Офісу президента"

почему то всегда думал чточто то типа завхоза в обязанностях которого обеспечить чтобы у Президента всегда были в наличии "скрепки, бутерброды и вода", а оказывается это целый ЭКСПЕРТ-ПОЛИТИК по внешнеполитическим вопросам..."вот оно как михалыч..."(с)грустно ...