|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 09 сер, 2023 03:37
Shaman написав: fler написав:
...
Як викладати фінанси, якщо не знаєш, напр., що таке криптовалюта? Всі 70+ це знають?
в тому вигляді, як вони існують, криптовалюти, це ближче до ІТ технологій.
у фінансах хіба що у розділі сучасні фінансові піраміди
чи куди інвестувати незаконно зароблені гроші
не знаю, наскільки зі мною погодяться учасники форуму криптовалют, але на поточний момент є так
Крипта (если отчистить от красивой оболочки) = фальшивомонетничество.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19642
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2563 раз.
- Подякували: 3117 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|119018
|
|
|6076
|495213
|
|
|1
|6023
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|