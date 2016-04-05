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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4823482448254826
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 03:37

  Shaman написав:
  fler написав:...
Як викладати фінанси, якщо не знаєш, напр., що таке криптовалюта? Всі 70+ це знають?

в тому вигляді, як вони існують, криптовалюти, це ближче до ІТ технологій.
у фінансах хіба що у розділі сучасні фінансові піраміди :D чи куди інвестувати незаконно зароблені гроші :)
не знаю, наскільки зі мною погодяться учасники форуму криптовалют, але на поточний момент є так 8)

Крипта (если отчистить от красивой оболочки) = фальшивомонетничество.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 05:27

  Сибарит написав:
  fler написав:Напр., коли 70+ дідусь викладає студентам - чи може він надавати якісні освітні послуги з використанням сучасних освітніх технологій?

Когда я учился, технологии, конечно, были не столь современными, но большинство преподавателей, которые запомнились яркими лекциями, которые нельзя было заменить чужим конспектом перед экзаменом, были именно такими дедушками.
Я понимаю, что качество преподавания очень сложно оценить со стороны, но критерий возраста тут очень плохой помощник.
И никакие технологии не заменят глубокое знание предмета и умение эти знания подать.

Жирный +.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 05:46

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:--------------
sashaqbl
Східноєвропейські країни масово закупляють танки та БМП різних типів.
------------------
А що вони мають закупляти? Літаючі тарілки :D :D Що продають те вони і закупляють.

Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.

По ринку зброї я давно зробив висновок:
Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.

Страны НАТО, наверное, могут произвести и закупить дроны в любом количестве.
И если бы видели такую необходимость, уже закупали бы.
Но дроны достаточно новое оружие. Скорее всего, военные ещё просто не определились в тактике их использования и, соответственно, какие дроны и в каких количествах нужны.
Тут уже писали, каким грозным оружием вначале были Байрактары и как относительно скромно они используются сегодня.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 05:54

  flyman написав:................
Не знаю, як зараз модно, але в ті часи, коли вчився, то давали фундамент та методологію у вузі, вчили вчитись, що у майбутньому пригодилося

ті кому тепер 70+, то при СРСР мали 40+, і якщо здобули вчені ступені, а не як Ківа, то це цінні кадри.

А якщо вам треба "майстери" по тому що модно тепер, то просто наберіть інфоциган, які навчать дропшіпінгу, нонкодінг програмінгу, секс-дипломатінгу, успішному успіху, криптовалютінгу, шиткоінфінансінгу і ще багато чому "корисного" тут і зараз.

А дідів тих женіть, їм не місце в аграрній супердержаві. Все необхідне можна виготовити в Китаї і купити за кредити партнерів.

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  #<1 ... 4823482448254826
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