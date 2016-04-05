fler написав:... Як викладати фінанси, якщо не знаєш, напр., що таке криптовалюта? Всі 70+ це знають?
в тому вигляді, як вони існують, криптовалюти, це ближче до ІТ технологій. у фінансах хіба що у розділі сучасні фінансові піраміди чи куди інвестувати незаконно зароблені гроші не знаю, наскільки зі мною погодяться учасники форуму криптовалют, але на поточний момент є так
Крипта (если отчистить от красивой оболочки) = фальшивомонетничество.
fler написав:Напр., коли 70+ дідусь викладає студентам - чи може він надавати якісні освітні послуги з використанням сучасних освітніх технологій?
Когда я учился, технологии, конечно, были не столь современными, но большинство преподавателей, которые запомнились яркими лекциями, которые нельзя было заменить чужим конспектом перед экзаменом, были именно такими дедушками. Я понимаю, что качество преподавания очень сложно оценить со стороны, но критерий возраста тут очень плохой помощник. И никакие технологии не заменят глубокое знание предмета и умение эти знания подать.
andrijk777 написав:-------------- sashaqbl Східноєвропейські країни масово закупляють танки та БМП різних типів. ------------------ А що вони мають закупляти? Літаючі тарілки Що продають те вони і закупляють.
Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.
По ринку зброї я давно зробив висновок: Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.
Страны НАТО, наверное, могут произвести и закупить дроны в любом количестве. И если бы видели такую необходимость, уже закупали бы. Но дроны достаточно новое оружие. Скорее всего, военные ещё просто не определились в тактике их использования и, соответственно, какие дроны и в каких количествах нужны. Тут уже писали, каким грозным оружием вначале были Байрактары и как относительно скромно они используются сегодня.
flyman написав:................ Не знаю, як зараз модно, але в ті часи, коли вчився, то давали фундамент та методологію у вузі, вчили вчитись, що у майбутньому пригодилося
ті кому тепер 70+, то при СРСР мали 40+, і якщо здобули вчені ступені, а не як Ківа, то це цінні кадри.
А якщо вам треба "майстери" по тому що модно тепер, то просто наберіть інфоциган, які навчать дропшіпінгу, нонкодінг програмінгу, секс-дипломатінгу, успішному успіху, криптовалютінгу, шиткоінфінансінгу і ще багато чому "корисного" тут і зараз.
А дідів тих женіть, їм не місце в аграрній супердержаві. Все необхідне можна виготовити в Китаї і купити за кредити партнерів.
Через несколько недель после долгожданного контрнаступления Украины западные официальные лица описывают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию , сообщили CNN четыре высокопоставленных американских и западных чиновника, проинформированные о последних разведданных.
«В ближайшие пару недель они все равно увидят, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне, крайне маловероятно», — сказал CNN высокопоставленный западный дипломат. .......... «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», — сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их? Потому что условия очень тяжелые».
Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, но сохраняют надежду на возобновление прогресса. ...... Эти последние оценки представляют собой заметное изменение по сравнению с оптимизмом в начале контрнаступления. Эти официальные лица говорят, что эти ожидания были «нереалистичными» и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых стран Запада с целью начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.
«Путин ждет этого. Он может пожертвовать телами и выиграть время, — сказал Куигли.
Через несколько недель после долгожданного контрнаступления Украины западные официальные лица описывают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию , сообщили CNN четыре высокопоставленных американских и западных чиновника, проинформированные о последних разведданных.
«В ближайшие пару недель они все равно увидят, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне, крайне маловероятно», — сказал CNN высокопоставленный западный дипломат. .......... «У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», — сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их? Потому что условия очень тяжелые».
Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, но сохраняют надежду на возобновление прогресса. ...... Эти последние оценки представляют собой заметное изменение по сравнению с оптимизмом в начале контрнаступления. Эти официальные лица говорят, что эти ожидания были «нереалистичными» и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых стран Запада с целью начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.
«Путин ждет этого. Он может пожертвовать телами и выиграть время, — сказал Куигли.