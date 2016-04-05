Через несколько недель после долгожданного контрнаступления Украины западные официальные лица описывают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию , сообщили CNN четыре высокопоставленных американских и западных чиновника, проинформированные о последних разведданных.



«В ближайшие пару недель они все равно увидят, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне, крайне маловероятно», — сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.

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«У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», — сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их? Потому что условия очень тяжелые».



Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, но сохраняют надежду на возобновление прогресса.

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Эти последние оценки представляют собой заметное изменение по сравнению с оптимизмом в начале контрнаступления. Эти официальные лица говорят, что эти ожидания были «нереалистичными» и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых стран Запада с целью начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.



«Путин ждет этого. Он может пожертвовать телами и выиграть время, — сказал Куигли.