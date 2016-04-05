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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4824482548264827>
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 05:27

  Сибарит написав:
  fler написав:Напр., коли 70+ дідусь викладає студентам - чи може він надавати якісні освітні послуги з використанням сучасних освітніх технологій?

Когда я учился, технологии, конечно, были не столь современными, но большинство преподавателей, которые запомнились яркими лекциями, которые нельзя было заменить чужим конспектом перед экзаменом, были именно такими дедушками.
Я понимаю, что качество преподавания очень сложно оценить со стороны, но критерий возраста тут очень плохой помощник.
И никакие технологии не заменят глубокое знание предмета и умение эти знания подать.

Жирный +.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 05:46

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:--------------
sashaqbl
Східноєвропейські країни масово закупляють танки та БМП різних типів.
------------------
А що вони мають закупляти? Літаючі тарілки :D :D Що продають те вони і закупляють.

Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.

По ринку зброї я давно зробив висновок:
Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.

Страны НАТО, наверное, могут произвести и закупить дроны в любом количестве.
И если бы видели такую необходимость, уже закупали бы.
Но дроны достаточно новое оружие. Скорее всего, военные ещё просто не определились в тактике их использования и, соответственно, какие дроны и в каких количествах нужны.
Тут уже писали, каким грозным оружием вначале были Байрактары и как относительно скромно они используются сегодня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 06:25

Через несколько недель после долгожданного контрнаступления Украины западные официальные лица описывают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию , сообщили CNN четыре высокопоставленных американских и западных чиновника, проинформированные о последних разведданных.

«В ближайшие пару недель они все равно увидят, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне, крайне маловероятно», — сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.
..........
«У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», — сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их? Потому что условия очень тяжелые».

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, но сохраняют надежду на возобновление прогресса.
......
Эти последние оценки представляют собой заметное изменение по сравнению с оптимизмом в начале контрнаступления. Эти официальные лица говорят, что эти ожидания были «нереалистичными» и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых стран Запада с целью начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.

«Путин ждет этого. Он может пожертвовать телами и выиграть время, — сказал Куигли.

https://edition.cnn.com/2023/08/08/politics/ukraine-counteroffensive-us-briefings/index.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 06:29

  Игорь Алексеевич написав:В последнее время настораживают сообщения, как будто население постепенно готовят к каким то непонятным переговорам о прекращении войны.
і шо непонятного в припиненні вогню?
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 06:38

  ЛАД написав:
Через несколько недель после долгожданного контрнаступления Украины западные официальные лица описывают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию , сообщили CNN четыре высокопоставленных американских и западных чиновника, проинформированные о последних разведданных.

«В ближайшие пару недель они все равно увидят, есть ли шанс добиться какого-то прогресса. Но я думаю, что они действительно добьются прогресса, который изменит баланс в этом конфликте, крайне, крайне маловероятно», — сказал CNN высокопоставленный западный дипломат.
..........
«У русских есть ряд оборонительных линий, и они [украинские силы] на самом деле не прошли через первую линию», — сказал высокопоставленный западный дипломат. «Даже если они будут продолжать сражаться в течение следующих нескольких недель, если они не смогли сделать больше прорывов за эти последние семь-восемь недель, какова вероятность того, что они вдруг, с более истощенными силами, сделают их? Потому что условия очень тяжелые».

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что США признают трудности, с которыми сталкиваются украинские силы, но сохраняют надежду на возобновление прогресса.
......
Эти последние оценки представляют собой заметное изменение по сравнению с оптимизмом в начале контрнаступления. Эти официальные лица говорят, что эти ожидания были «нереалистичными» и теперь способствуют давлению на Украину со стороны некоторых стран Запада с целью начать мирные переговоры, в том числе рассмотреть возможность территориальных уступок.

«Путин ждет этого. Он может пожертвовать телами и выиграть время, — сказал Куигли.

https://edition.cnn.com/2023/08/08/politics/ukraine-counteroffensive-us-briefings/index.html

Поки всі успіхи за цей час це вклинювання в першу лінію оборони.в глибині нема прикриття з повітря й захисту від дронів та вертольотів. Плюс в нас недостатньо інженерних машин.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 07:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:Хмырёнок руцкий или наш в плен попал?

Хмыренок понятно руцкий.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 07:47

  Shaman написав:
  fler написав:Схоже, що війна сприяє вирішенню проблеми якості освіти...
Спостерігаю за вступною кампанією до університетів. Шалений недобір студентів (хоча ще рано робити остаточні висновки, але попередні мене вражають). Це означає, що непотрібні універи вимруть самостійно. Шкода викладачів, які підуть "на вулицю", але вони бачили ситуацію, тому мали час підготуватися.

те, що непотрібні ВНЗ вимруть самостійно - це дуже вірогідно. точніше, припинять їх фінансування, а потім вони вимруть.

а от чи це вирішить проблему якості освіти? в нас була недавно дискусія про ВНЗ, так от я не бачу рішення проблеми. бо першими вимруть фізики, хіміки та таке інше. ХАІ та ХІРЄ напевне, крім факультетів пов'язаних з ІТ та економікою.

й 70+ може вже й забагато, а у вас є інші викладачі технічних спеціальностей? й династії викладачів - це проблема гуманітарних спеціальностей, на тих же технічних - щось не зустрічав, а от на економічних - так.

"Непотрібні" ЗВО зараз визначаються географією. Ось рейтинг популярності https://24tv.ua/education/top-100-unive ... u_n2364705 і переважають західноукраїнські ЗВО в першу чергу як більш безпечні, тому тішитись що вимруть східні, південні не варто.
В срсрі професори після 65 р. отримували посаду професор-консультант з певними обмеженнями, в ЄС також після досягнення пенсійного віку 65-67 років можна працювати погодинно, але не в штаті. Щоб не було закидів в ейджизмі, можна формалізувати вимоги, починаючи від стану здоров'я, тестування так би мовити "комп'ютерної грамотності" без якої ніяк і т.д. все інше і якщо все так, то чому би і ні. На жаль закидони щодо якості вищої освіти вкрай недоречні, але популярні. Давайте ліквідуємо університети, відкриємо на їх місці ПТУ і заживемо:
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що одним із пріоритетів у роботі буде розвиток професійно-технічної освіти.
"Одним із пріоритетів ми будемо ставити перед собою розвиток професійно-технічної освіти, розвиток професійних коледжів. Наше завдання - до 50% молоді направити у професійну освіту, дати їм хорошу якісну професію, і це потребуватиме, звісно, нового підходу до функціонування професійної освіти" https://lb.ua/society/2023/05/22/556492 ... raini.html

Хоча і зараз в ПТУ величезна частка студентів насправді "мертві душі", яких часто навіть фізично нема в країні. А сподівання, що вони будуть відбудовувати країну працюючи за мінімалку, це взагалі утопізм.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 08:02

Ой+ , хіба робочим професіям на тому ж будівництві платять мінімалку?
Чи монтажнику кондиціонерів з профільною освітою технікуму? Чи електрику?

А ВУЗи з непотрібними мусорними дипломами також зайві. Ці люди то по факту і не мають тієї вищої освіти (знань), і на ринку праці нікому не потрібні.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 08:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Хмыренок понятно руцкий.

Ясно вже офіційно написали про успішний рейд на лівий берег ССО, але, на жаль, це лише рейд:
А гауляйтер Херсонської області володимир сальдо, на думку аналітиків, применшив інформацію про український десант і заявив, що вогонь російської артилерії завадив висадці десанту.

Тим не менш, більшість відомих російських військових блогерів стверджували, що ЗСУ вдалося використати тактичну несподіванку і висадитися на східному березі, перш ніж росіяни відкрили по ним вогонь. Тож сальдо, ймовірно, намагався цілеспрямовано применшити здобутки ЗСУ в цьому регіоні.

На картах NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) за останні 24 години видно, що поблизу Козачіх Лагерів є спалахи пожеж, що говорить про активний артилерійський вогонь.

Зазначається, що під кінець дня російські “воєнкори” почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як “обмежений рейд”, а не повноцінний прорив лінії оборони.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 09 сер, 2023 08:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 08:05

  Water написав:
  fler написав:І я як раз кажу про обізнаність дідусів із сучасними технологіями. Наприклад, коли дідусь 70+ викладає щось агрономам і каже, що "максимум можна зібрати врожай томатів 60 центнерів з гектара". А студент, який підробляє в компанії Агрофьюжн, добре знає, що ця компанія завдяки сучасним технологіям вже збирає 100 центнерів з гектара.

Залежіть від сорту, а не завдяки сучасним технологіям, звісно є відповідний техпроцес. Може проФФесор вирощує Чєрі, а Агрофьюжн не знає, шо існують гібриди з врожайністю 250 ц/га.

Вражає і одночасно дратує ваша чергова спроба приписати мені якусь дурість. З якого переляку ви вирішили, що я порівнюю врожайність різних сортів? Раджу вам погуглити про сучасні технології вирощування тих же томатів і порівняти кількість врожаїв за сезон, що збирають зараз, із тою, що збирали 20-30 років тому.

ПС. Москва в чатах бурхливо обговорює нічні пригоди українських бобрів у Домодєдово.
fler
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