Ясно вже офіційно написали про успішний рейд на лівий берег ССО Зазначається, що під кінець дня російські “воєнкори” почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як “обмежений рейд”, а не повноцінний прорив лінії оборони.
Не только ССО, но и .. Конечно не семь лодок как пишут. Пока не покинули плацдарм.
Hotab написав:Ой+ , хіба робочим професіям на тому ж будівництві платять мінімалку? Чи монтажнику кондиціонерів з профільною освітою технікуму? Чи електрику?
А ВУЗи з непотрібними мусорними дипломами також зайві. Ці люди то по факту і не мають тієї вищої освіти (знань), і на ринку праці нікому не потрібні.
Йдеться про:
Понад 30 тисяч безробітних залучені до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення", і вони заробили вже 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки. Юлія Свириденко... За її словами, цей проект підтримує людей, що тимчасово опинились без роботи, адже за виконання суспільно корисних робіт вони отримують від держави оплату в розмірі щонайменше 6700 грн, а це більше, ніж середня допомога з безробіття тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 00153.html
Ну і свіжий законопроєкт:
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення можливостей мобілізовувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, що мають оборонний характер
також в цьому ключі. Причому, якщо у ЗВО значний % навчається за власні кошти, то в ПТУ за бюджетні, а потім ще до 18 років чимало хлопців опиняються за кордоном, часто густо в офіційний і не зовсім спосіб завершуючи освіту в Україні.