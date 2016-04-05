RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4824482548264827
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Хмыренок понятно руцкий.

Ясно вже офіційно написали про успішний рейд на лівий берег ССО
Зазначається, що під кінець дня російські “воєнкори” почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як “обмежений рейд”, а не повноцінний прорив лінії оборони.

Не только ССО, но и ..
Конечно не семь лодок как пишут.
Пока не покинули плацдарм.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20215
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7735 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ой+ , хіба робочим професіям на тому ж будівництві платять мінімалку?
Чи монтажнику кондиціонерів з профільною освітою технікуму? Чи електрику?

А ВУЗи з непотрібними мусорними дипломами також зайві. Ці люди то по факту і не мають тієї вищої освіти (знань), і на ринку праці нікому не потрібні.

Йдеться про:
Понад 30 тисяч безробітних залучені до виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення", і вони заробили вже 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.
Юлія Свириденко...
За її словами, цей проект підтримує людей, що тимчасово опинились без роботи, адже за виконання суспільно корисних робіт вони отримують від держави оплату в розмірі щонайменше 6700 грн, а це більше, ніж середня допомога з безробіття тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 00153.html

Ну і свіжий законопроєкт:
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо розширення можливостей
мобілізовувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, що
мають оборонний характер
також в цьому ключі.
Причому, якщо у ЗВО значний % навчається за власні кошти, то в ПТУ за бюджетні, а потім ще до 18 років чимало хлопців опиняються за кордоном, часто густо в офіційний і не зовсім спосіб завершуючи освіту в Україні.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 19.04.12
Подякував: 89 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:00

Schmit
 
Повідомлень: 3740
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:10

  Schmit написав:

вікно Овертона
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32120
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2677 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 4824482548264827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119030
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6026
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.