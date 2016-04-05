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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 сер, 2023 08:23
Василь-Рівне написав:
freeze написав:
Хмыренок понятно руцкий.
Ясно вже офіційно написали про успішний рейд на лівий берег ССО
Зазначається, що під кінець дня російські “воєнкори” почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як “обмежений рейд”, а не повноцінний прорив лінії оборони.
Не только ССО, но и ..
Конечно не семь лодок как пишут.
Пока не покинули плацдарм.
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