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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4822482348244825
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Хмыренок понятно руцкий.

Ясно вже офіційно написали про успішний рейд на лівий берег ССО
Зазначається, що під кінець дня російські “воєнкори” почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як “обмежений рейд”, а не повноцінний прорив лінії оборони.

Не только ССО, но и ..
Конечно не семь лодок как пишут.
Пока не покинули плацдарм.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:00

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 10:10

  Schmit написав:

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:14

  flyman написав:
  Schmit написав:

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Очко овертона ) . Но погляд на ситуацію тверезий.
Banderlog
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