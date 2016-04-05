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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 сер, 2023 08:23
Василь-Рівне написав:
freeze написав:
Хмыренок понятно руцкий.
Ясно вже офіційно написали про успішний рейд на лівий берег ССО
Зазначається, що під кінець дня російські “воєнкори” почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як “обмежений рейд”, а не повноцінний прорив лінії оборони.
Не только ССО, но и ..
Конечно не семь лодок как пишут.
Пока не покинули плацдарм.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:00
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Додано: Сер 09 сер, 2023 10:10
Schmit написав:
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Додано: Сер 09 сер, 2023 12:09
Стосовно дронів
Шахед-136 вартість (20-50к баксів) дільність 2500 км і вибухова речовина 50кг
дивно що у Ірана який 20 років під санкціями є такі балалайки, а захід нічого не може предоставити аналогічного в великій кількості (та навіть в малій)
Бо якщо запускати кожен день по 20-40 таких балалайок на рашу , то навіть якщо буде долітати 10-20 відсотків то це буде огого
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Додано: Сер 09 сер, 2023 12:20
freeze написав:
барабашов написав:Хмырёнок руцкий или наш в плен попал?
Хмыренок понятно руцкий.
Ну и как - испугался биндеровских пыток в логове нацыздов? Или не такой баран как те что Золкину интервью дают?
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Додано: Сер 09 сер, 2023 12:25
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.
По ринку зброї я давно зробив висновок:
Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.
Страны НАТО, наверное, могут произвести и закупить дроны в любом количестве.И если бы видели такую необходимость, уже закупали бы.
Но дроны достаточно новое оружие. Скорее всего, военные ещё просто не определились в тактике их использования и, соответственно, какие дроны и в каких количествах нужны.
Тут уже писали, каким грозным оружием вначале были Байрактары и как относительно скромно они используются сегодня.
Якось дуже проблемно з вами сперечатись.Є на ринку сотні тисяч дронів для НАТО?
По-моєму немає навіть десятків тисяч.
Відповідно, навіщо це ваше переливання з пустого в порожнє типу "уже закупали бы"? Ні, не закупали б, тому що їх немає на ринку. Все.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 12:44
Успіх написав: GALeon написав:
Парламент розгляне законопроєкт, який дозволить вилучати землю та нерухоме майно без рішення суду не просто під час війни, а й 10 років після її завершення
(№8225). Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький і зазначив, що питання вже у проєкті порядку денного Ради.
Авторами скандального проєкту виступили представники фракції СН Микола Кириченко та Денис Герман.
Підглядають наш форум
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Успіх написав:
✓Видати закон, щоб всі чоловіки і ЖІНКИ повернулись з-за кордону до місяця часу, в іншому випадку - все їхнє не рухоме майно піде з молотка на користь ЗСУ!(А майно зразу ж "заморозити", щоб не могли продати дистанційно)
Чому ти радієш, зовсім дебіл? Навіть не розумієш, що мелеш. Бракує звивин щоб навіть умовно не приміряти на себе славу Влада Коваля, щоб не підставити весь соціум, що залишився? Або може багато квартир і майна у всіх і є бажання поділитися зі своїми слугами, так у них і так гальм немає, не далеко втекли від своїх виборців. Думати треба що писати і не думати, що тебе це не торкнеться, тому що уявляєш щось особливе з себе і якусь елітну касту - неперевершених. Ус(п)іх під гребінець розчешуть. Рівень монологу рептилоїдів, зовсім без клепки в голові.
Поки не можеш написати чергову свою недоумкувату ідею, то почитай, порахуй на пальцях, якщо вмієш - що можеш бути першим на кому пройде твій же експеримент.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 13:35
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
----------------ЛАД
Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.
-----------------
По ринку зброї я давно зробив висновок:
Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.
Страны НАТО, наверное, могут произвести и закупить дроны в любом количестве.И если бы видели такую необходимость, уже закупали бы.
Но дроны достаточно новое оружие. Скорее всего, военные ещё просто не определились в тактике их использования и, соответственно, какие дроны и в каких количествах нужны.
Тут уже писали, каким грозным оружием вначале были Байрактары и как относительно скромно они используются сегодня.
Якось дуже проблемно з вами сперечатись.Є на ринку сотні тисяч дронів для НАТО?
По-моєму немає навіть десятків тисяч.
Відповідно, навіщо це ваше переливання з пустого в порожнє типу "уже закупали бы"? Ні, не закупали б, тому що їх немає на ринку. Все.
Вы не переливаете из пустого в порожнее, а просто пишете, совершенно не думая.
Чтобы дроны появились на рынке, производители должны иметь заказ от военных. Техника не суперсложная и промышленность любой западной страны легко и быстро освоила бы производство при необходимости.
На рынке много чего нет просто потому, что не нужно. Например, валенок и калош.
Вы бы хоть внимательно прочитали пост, на который отвечаете. Может, и не возникло бы желания сперечатись и умничаний насчёт "переливання з пустого в порожнє".
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ЛАД
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Додано: Сер 09 сер, 2023 13:47
Xenon написав:
дивно що у Ірана який 20 років під санкціями є такі балалайки, а захід нічого не може предоставити аналогічного в великій кількості (та навіть в малій)
потому что там где серьезное ПВО пердящая балалайка - деньги на ветер, а с Африкой Запад воевать не собирается.
ЛАД написав:
Чтобы дроны появились на рынке, производители должны иметь заказ от военных.
Аллилуйя. по этой же причины заводы хорошо, но нереально. Кто их обеспечит заказами?
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