Додано: Сер 09 сер, 2023 14:12

ЛАД написав: Чтобы дроны появились на рынке, производители должны иметь заказ от военных. Техника не суперсложная и промышленность любой западной страны легко и быстро освоила бы производство при необходимости.

На рынке много чего нет просто потому, что не нужно. Например, валенок и калош.

Вы бы хоть внимательно прочитали пост, на который отвечаете. Может, и не возникло бы желания сперечатись и умничаний насчёт "переливання з пустого в порожнє". Чтобы дроны появились на рынке, производители должны иметь заказ от военных. Техника не суперсложная и промышленность любой западной страны легко и быстро освоила бы производство при необходимости.На рынке много чего нет просто потому, что не нужно. Например, валенок и калош.Вы бы хоть внимательно прочитали пост, на который отвечаете. Может, и не возникло бы желания сперечатись и умничаний насчёт "переливання з пустого в порожнє".

А це робиться з кілька днів, так?Я ж написав з самого початку - всі, в тому числі США проспали війну дронів.Дальше потрібно розробити самі дрони під цю тактику. Дальше потрібно провести конкурс, випробування готових екземплярів. І на кінець запустити в масове виробництво.Це все на роки, якщо не десятиліття. Ось відлік почався десь рік тому.І як не дивно для США дрони не вписуються в їх тактику!Для симетричної війни(наприклад з Китаєм) дрони нічого не вирішать тому що є ядерна зброя.А для асиметричної - в них і так все є і все прекрасно. Умовний Ірак/Іран вони легко захоплять і без дронів. Тому спішити з дронами США немає потреби. Тим більше США ніколи не орієнтувались на дешеву зброю.Якщо взяти умовну Німеччину(чи Францію чи Швецію) то їм також немає куди спішити. Масової війни для них не проглядається. З ким?Тому і виходить що розробкою дронів займаються всякі Турції, Ірани і т.д. + Україна і РФ зараз. А ТОП-країни(технологічні) можуть і почекати закінчення нашої війни, їм спішити нікуди.