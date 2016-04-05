Ясно вже офіційно написали про успішний рейд на лівий берег ССО Зазначається, що під кінець дня російські “воєнкори” почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як “обмежений рейд”, а не повноцінний прорив лінії оборони.
Не только ССО, но и .. Конечно не семь лодок как пишут. Пока не покинули плацдарм.
ЛАД написав:Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.
По ринку зброї я давно зробив висновок: Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.
Страны НАТО, наверное, могут произвести и закупить дроны в любом количестве. И если бы видели такую необходимость, уже закупали бы. Но дроны достаточно новое оружие. Скорее всего, военные ещё просто не определились в тактике их использования и, соответственно, какие дроны и в каких количествах нужны. Тут уже писали, каким грозным оружием вначале были Байрактары и как относительно скромно они используются сегодня.
Якось дуже проблемно з вами сперечатись. Є на ринку сотні тисяч дронів для НАТО? По-моєму немає навіть десятків тисяч. Відповідно, навіщо це ваше переливання з пустого в порожнє типу "уже закупали бы"? Ні, не закупали б, тому що їх немає на ринку. Все.
andrijk777 написав:---------------- ЛАД Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны. ----------------- По ринку зброї я давно зробив висновок: Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.
Страны НАТО, наверное, могут произвести и закупить дроны в любом количестве. И если бы видели такую необходимость, уже закупали бы. Но дроны достаточно новое оружие. Скорее всего, военные ещё просто не определились в тактике их использования и, соответственно, какие дроны и в каких количествах нужны. Тут уже писали, каким грозным оружием вначале были Байрактары и как относительно скромно они используются сегодня.
Якось дуже проблемно з вами сперечатись. Є на ринку сотні тисяч дронів для НАТО? По-моєму немає навіть десятків тисяч. Відповідно, навіщо це ваше переливання з пустого в порожнє типу "уже закупали бы"? Ні, не закупали б, тому що їх немає на ринку. Все.
Вы не переливаете из пустого в порожнее, а просто пишете, совершенно не думая. Чтобы дроны появились на рынке, производители должны иметь заказ от военных. Техника не суперсложная и промышленность любой западной страны легко и быстро освоила бы производство при необходимости. На рынке много чего нет просто потому, что не нужно. Например, валенок и калош. Вы бы хоть внимательно прочитали пост, на который отвечаете. Может, и не возникло бы желания сперечатись и умничаний насчёт "переливання з пустого в порожнє".
ЛАД написав:Чтобы дроны появились на рынке, производители должны иметь заказ от военных. Техника не суперсложная и промышленность любой западной страны легко и быстро освоила бы производство при необходимости. На рынке много чего нет просто потому, что не нужно. Например, валенок и калош. Вы бы хоть внимательно прочитали пост, на который отвечаете. Может, и не возникло бы желания сперечатись и умничаний насчёт "переливання з пустого в порожнє".
А це робиться з кілька днів, так? Я ж написав з самого початку - всі, в тому числі США проспали війну дронів. Для того щоб "иметь заказ от военных", воєнні повинні виробити тактику застосування зброї(дронів). Дальше потрібно розробити самі дрони під цю тактику. Дальше потрібно провести конкурс, випробування готових екземплярів. І на кінець запустити в масове виробництво. Це все на роки, якщо не десятиліття. Ось відлік почався десь рік тому.
І як не дивно для США дрони не вписуються в їх тактику! Для симетричної війни(наприклад з Китаєм) дрони нічого не вирішать тому що є ядерна зброя. А для асиметричної - в них і так все є і все прекрасно. Умовний Ірак/Іран вони легко захоплять і без дронів. Тому спішити з дронами США немає потреби. Тим більше США ніколи не орієнтувались на дешеву зброю.
Якщо взяти умовну Німеччину(чи Францію чи Швецію) то їм також немає куди спішити. Масової війни для них не проглядається. З ким?
Тому і виходить що розробкою дронів займаються всякі Турції, Ірани і т.д. + Україна і РФ зараз. А ТОП-країни(технологічні) можуть і почекати закінчення нашої війни, їм спішити нікуди.
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