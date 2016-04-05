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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4823482448254826>
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Василь-Рівне написав:
  freeze написав:Хмыренок понятно руцкий.

Ясно вже офіційно написали про успішний рейд на лівий берег ССО
Зазначається, що під кінець дня російські “воєнкори” почали заявляти, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW оцінюють це як “обмежений рейд”, а не повноцінний прорив лінії оборони.

Не только ССО, но и ..
Конечно не семь лодок как пишут.
Пока не покинули плацдарм.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:00

Schmit
 
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  Schmit написав:

вікно Овертона
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:14

  flyman написав:
  Schmit написав:

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Очко овертона ) . Но погляд на ситуацію тверезий.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 12:09

Стосовно дронів

Шахед-136 вартість (20-50к баксів) дільність 2500 км і вибухова речовина 50кг

дивно що у Ірана який 20 років під санкціями є такі балалайки, а захід нічого не може предоставити аналогічного в великій кількості (та навіть в малій)

Бо якщо запускати кожен день по 20-40 таких балалайок на рашу , то навіть якщо буде долітати 10-20 відсотків то це буде огого
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 12:25

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.

По ринку зброї я давно зробив висновок:
Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.

Страны НАТО, наверное, могут произвести и закупить дроны в любом количестве.
И если бы видели такую необходимость, уже закупали бы.
Но дроны достаточно новое оружие. Скорее всего, военные ещё просто не определились в тактике их использования и, соответственно, какие дроны и в каких количествах нужны.
Тут уже писали, каким грозным оружием вначале были Байрактары и как относительно скромно они используются сегодня.

Якось дуже проблемно з вами сперечатись.
Є на ринку сотні тисяч дронів для НАТО?
По-моєму немає навіть десятків тисяч.
Відповідно, навіщо це ваше переливання з пустого в порожнє типу "уже закупали бы"? Ні, не закупали б, тому що їх немає на ринку. Все.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:35

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:----------------
ЛАД
Если верить Вам, то должны сотнями тысяч закупать дроны.
-----------------
По ринку зброї я давно зробив висновок:
Неможливо купити те що ти хочеш, можна купити тільки те що тобі продадуть.

Страны НАТО, наверное, могут произвести и закупить дроны в любом количестве.
И если бы видели такую необходимость, уже закупали бы.
Но дроны достаточно новое оружие. Скорее всего, военные ещё просто не определились в тактике их использования и, соответственно, какие дроны и в каких количествах нужны.
Тут уже писали, каким грозным оружием вначале были Байрактары и как относительно скромно они используются сегодня.

Якось дуже проблемно з вами сперечатись.
Є на ринку сотні тисяч дронів для НАТО?
По-моєму немає навіть десятків тисяч.
Відповідно, навіщо це ваше переливання з пустого в порожнє типу "уже закупали бы"? Ні, не закупали б, тому що їх немає на ринку. Все.

Вы не переливаете из пустого в порожнее, а просто пишете, совершенно не думая.
Чтобы дроны появились на рынке, производители должны иметь заказ от военных. Техника не суперсложная и промышленность любой западной страны легко и быстро освоила бы производство при необходимости.
На рынке много чего нет просто потому, что не нужно. Например, валенок и калош.
Вы бы хоть внимательно прочитали пост, на который отвечаете. Может, и не возникло бы желания сперечатись и умничаний насчёт "переливання з пустого в порожнє".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 13:47

  Xenon написав:дивно що у Ірана який 20 років під санкціями є такі балалайки, а захід нічого не може предоставити аналогічного в великій кількості (та навіть в малій)
потому что там где серьезное ПВО пердящая балалайка - деньги на ветер, а с Африкой Запад воевать не собирается.
  ЛАД написав:Чтобы дроны появились на рынке, производители должны иметь заказ от военных.
Аллилуйя. по этой же причины заводы хорошо, но нереально. Кто их обеспечит заказами?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 14:12

  ЛАД написав:Чтобы дроны появились на рынке, производители должны иметь заказ от военных. Техника не суперсложная и промышленность любой западной страны легко и быстро освоила бы производство при необходимости.
На рынке много чего нет просто потому, что не нужно. Например, валенок и калош.
Вы бы хоть внимательно прочитали пост, на который отвечаете. Может, и не возникло бы желания сперечатись и умничаний насчёт "переливання з пустого в порожнє".

А це робиться з кілька днів, так?
Я ж написав з самого початку - всі, в тому числі США проспали війну дронів.
Для того щоб "иметь заказ от военных", воєнні повинні виробити тактику застосування зброї(дронів). Дальше потрібно розробити самі дрони під цю тактику. Дальше потрібно провести конкурс, випробування готових екземплярів. І на кінець запустити в масове виробництво.
Це все на роки, якщо не десятиліття. Ось відлік почався десь рік тому.

І як не дивно для США дрони не вписуються в їх тактику!
Для симетричної війни(наприклад з Китаєм) дрони нічого не вирішать тому що є ядерна зброя.
А для асиметричної - в них і так все є і все прекрасно. Умовний Ірак/Іран вони легко захоплять і без дронів. Тому спішити з дронами США немає потреби. Тим більше США ніколи не орієнтувались на дешеву зброю.

Якщо взяти умовну Німеччину(чи Францію чи Швецію) то їм також немає куди спішити. Масової війни для них не проглядається. З ким?

Тому і виходить що розробкою дронів займаються всякі Турції, Ірани і т.д. + Україна і РФ зараз. А ТОП-країни(технологічні) можуть і почекати закінчення нашої війни, їм спішити нікуди.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 1 ...

1) На оккупированном полуострове снова "беспокойно": в Крыму прогремела серия взрывов (фото, видео)
На Керченском мосту сейчас движение автотранспорта временно перекрыто.

Также сообщают о задымлении в районе Севастопольской бухты. Российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что флот РФ проводит учения в этом районе.

2) "Гриб растет. Страшно". Вибух на Загорському оптико-механічному заводі під Москвою – добірка відео
Завод належить корпорації Ростех та виробляє оптичні прилади для Міноборони РФ (оптичні приціли, біноклі та інше). Підприємству майже 90 років.

3) Германия подтвердила передачу Украине крупной партии танков Leopard 1
В Министерстве обороны Германии подтвердили передачу Украине крупной партии танков Leopard 1 и назвали точное количество. Ранее СМИ сообщали, что немецкий концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard-1 у Бельгии для передачи их Украине

4) Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП – Мінкульт
9 серпня суд визнав законним розірвання договору безоплатного користування приміщенням Нижньої лаври, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічий монастир) УПЦ та заповідником
Тим самим суд відмовив у задоволенні позовних вимог УПЦ МП, яка й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю
pesikot
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