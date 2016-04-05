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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4823482448254826
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 18:06

Експорт агресії РФ до Нігеру: загроза великої війни в Африці

https://ua.korrespondent.net/articles/4 ... -v-afrytsi

Нині ж французьке видання RFI повідомляє, що через переворот чотири країни Африки вже готові надати своїх військових для того, аби розпочати інтервенцію в Нігер. Стати рушійною силою такої операції та надати більше половини своїх військ, якщо це буде потрібно, готова Нігерія. Своїх солдатів у Нігер готові направити також Кот-д'Івуар, Сенегал і Бенін.

"План начальників штабів передбачав для інтервенції 25 000 солдатів. Найбільший контингент прибуде з Нігерії, де її президент Бола Тінубу пообіцяв нульову толерантність до переворотів", - додає RFI.

Як повідомляє Reuters, на четвер, 10 серпня, призначена зустріч лідерів африканських країн для обговорення відмови бунтівників у Нігері звільнити президента Базума та поновити його владу, що раніше було заявлено країнами-сусідами у висунутому ними ультиматумі.

Натомість хунта оголосила про закриття повітряного простору країни і заявила, що збирається захищати країну від нападу.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 2 ...

1) Новий пакет військової допомоги від Німеччини: пускові установки Patriot, всюдиходи, розвіддрони
У новому пакеті допомоги від 9 серпня 2023 року:
  • - 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вже було 18);
  • - дві пускові установки Patriot;
  • - 6526 димових 155-мм боєприпасів (раніше вже було 5936);
  • - матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • - п'ять машин прикордонної охорони (раніше вже було 177);
  • - чотири розвідувальні дрони VECTOR (раніше вже було 84);
  • - 1163 біноклі (раніше вже було 125);
  • - 20 000 захисних окулярів (раніше вже було 600);
  • - шість автопоїздів 8x8 HX81 та шість напівпричепів (раніше: 32/27);
  • - два автонавантажувачі 8x6 з одним рулоном контейнерів (раніше: 4/20);
  • - 100 кулеметів MG5;
  • - 40 000 аптечок (раніше: 260 000).

2) Вибух під Москвою: завод брав участь у розробленні новітнього стелс-бомбардувальника – росЗМІ
Згідно з російським сайтом держзакупівель, це підприємство не просто продовжує постачати оптику російським силовикам, але й з 2019 року бере участь у розробленні стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління, пише росЗМІ.

З березня 2022 року держконтракти заводу припинили публікувати, але укладені раніше контракти досі доступні.
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 19:22

ППО України посилено: Київ отримав ще кілька пускових устано

ППО України посилено: Київ отримав ще кілька пускових установок ЗРК Patriot

Німецька сторона передала українській ще кілька пускових установок зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Київ отримав дві ЗРК Patriot, про йдеться у повідомленні уряду Німеччини. Засоби ППО передано Україні у рамках нового пакету військової допомоги.
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