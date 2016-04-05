Нині ж французьке видання RFI повідомляє, що через переворот чотири країни Африки вже готові надати своїх військових для того, аби розпочати інтервенцію в Нігер. Стати рушійною силою такої операції та надати більше половини своїх військ, якщо це буде потрібно, готова Нігерія. Своїх солдатів у Нігер готові направити також Кот-д'Івуар, Сенегал і Бенін.
"План начальників штабів передбачав для інтервенції 25 000 солдатів. Найбільший контингент прибуде з Нігерії, де її президент Бола Тінубу пообіцяв нульову толерантність до переворотів", - додає RFI.
Як повідомляє Reuters, на четвер, 10 серпня, призначена зустріч лідерів африканських країн для обговорення відмови бунтівників у Нігері звільнити президента Базума та поновити його владу, що раніше було заявлено країнами-сусідами у висунутому ними ультиматумі.
Натомість хунта оголосила про закриття повітряного простору країни і заявила, що збирається захищати країну від нападу.
Згідно з російським сайтом держзакупівель, це підприємство не просто продовжує постачати оптику російським силовикам, але й з 2019 року бере участь у розробленні стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління, пише росЗМІ.
З березня 2022 року держконтракти заводу припинили публікувати, але укладені раніше контракти досі доступні.