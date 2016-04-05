46.119725 33.690631 - автомобильный мост через канал
46.121138 33.701049 - железнодорожный мост через канал
Расстояние (по карте deepstatemap), для сравнения: Берислав - Армянск (автом. мост) - 83 км Берислав - Чонгар (автом. мост) - 127 км
Армянськ до тих двох мостів дивіться не з Берислава, а там, де був маєток Трубецького. Залізниці прийде пісець, але авто будуть їхать через Ч.Чабан. Не забувайте ще дві дамби є: 46.184833, 33.774384 46.108088, 34.029951
"Берислав" я брал условно, как ближайшую точку до Чонгара. От маєтка будет ближе лишь на 15 км, но и опаснее, т.к. бОльшая вероятность поражения из Н.Каховки.
По Ч.Чабану - выдержит ли тот мостик тяжелую технику, вопрос, т.к. он даже не местного, а местечкового значения, т.е. гарантировано тяжелая техника пройдет только в Цукурах, а это значительно удлиняет путь.
По обоим дамбам - я очень хорошо их знаю, проезжал по ним. Это всего лишь насыпи, на которых с трудом разминутся 2 легковые машины типа жигулей, построены для отсечения от Сиваша отходов титанового и анилино-красочного заводов. Сомневаюсь, что они сохранятся после проезда по ним даже 10 танков.
Hotab написав:buratinyo , это не об этом. У них на торгах дефицит именно СКВ. Так всякие индусы и прочие китайцы им дают юани и рупии. Или рубли.
другими словами продал ты что-то в Китай, центробанк больше не обязан выкупать у тебя рупии и юани, ищи покупателя сам. Фактически экспортеров кинули. Ранее я давал ссылку что в центробанке скопилось рупий как гавна. Которые на внутреннем рынке не нужны. А сливать их на форексе не разрешает Индия. Теперь эта проблема перейдёт к экспортёрам.
«Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».