Додано: Сер 09 сер, 2023 23:10

Water



"Берислав" я брал условно, как ближайшую точку до Чонгара. От маєтка будет ближе лишь на 15 км, но и опаснее, т.к. бОльшая вероятность поражения из Н.Каховки.



По Ч.Чабану - выдержит ли тот мостик тяжелую технику, вопрос, т.к. он даже не местного, а местечкового значения, т.е. гарантировано тяжелая техника пройдет только в Цукурах, а это значительно удлиняет путь.



По обоим дамбам - я очень хорошо их знаю, проезжал по ним. Это всего лишь насыпи, на которых с трудом разминутся 2 легковые машины типа жигулей, построены для отсечения от Сиваша отходов титанового и анилино-красочного заводов. Сомневаюсь, что они сохранятся после проезда по ним даже 10 танков.