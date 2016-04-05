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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4824482548264827
Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 21:49

  Water написав:
  yanyura написав:Этими же маршрутами (южными) идет и передвижение техники орды.

Там залізниця працює.
А так було-б достатньо мости перебить: 46.323001, 33.567898; 46.206842, 33.454611 та 46.148644, 33.628521
UPD: Там прямо в Армянську до мосту через СКК Хаймарс дотягується.

Армянск:

46.119725 33.690631 - автомобильный мост через канал

46.121138 33.701049 - железнодорожный мост через канал


Расстояние (по карте deepstatemap), для сравнения:

Берислав - Армянск (автом. мост) - 83 км
Берислав - Чонгар (автом. мост) - 127 км

Орки, когда будут отступать, подорвут эти мосты, т.ч. жалеть и сохранять мосты нет смысла.


freeze
Огромнейшее спасибо за такую приятнейшую новость :!:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:15

4 часа назад — Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:31

  yanyura написав:Армянск:

46.119725 33.690631 - автомобильный мост через канал

46.121138 33.701049 - железнодорожный мост через канал


Расстояние (по карте deepstatemap), для сравнения:
Берислав - Армянск (автом. мост) - 83 км
Берислав - Чонгар (автом. мост) - 127 км

Армянськ до тих двох мостів дивіться не з Берислава, а там, де був маєток Трубецького. Залізниці прийде пісець, але авто будуть їхать через Ч.Чабан. Не забувайте ще дві дамби є:
46.184833, 33.774384
46.108088, 34.029951
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:55

  vitaliiangel написав:

Обалденно. Неужели свершилось и возмездие уже приближается к кремлевским нацистам?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 22:58

  vitaliiangel написав:
4 часа назад — Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке

Что это значит? Попытка реанимировать рубль а-ля как в 2022 году попытка природный газ на экспорт только за рубли?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 23:10

Water

"Берислав" я брал условно, как ближайшую точку до Чонгара. От маєтка будет ближе лишь на 15 км, но и опаснее, т.к. бОльшая вероятность поражения из Н.Каховки.

По Ч.Чабану - выдержит ли тот мостик тяжелую технику, вопрос, т.к. он даже не местного, а местечкового значения, т.е. гарантировано тяжелая техника пройдет только в Цукурах, а это значительно удлиняет путь.

По обоим дамбам - я очень хорошо их знаю, проезжал по ним. Это всего лишь насыпи, на которых с трудом разминутся 2 легковые машины типа жигулей, построены для отсечения от Сиваша отходов титанового и анилино-красочного заводов. Сомневаюсь, что они сохранятся после проезда по ним даже 10 танков.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 23:12

buratinyo , это не об этом.
У них на торгах дефицит именно СКВ. Так всякие индусы и прочие китайцы им дают юани и рупии. Или рубли.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 23:22

  Hotab написав:buratinyo , это не об этом.
У них на торгах дефицит именно СКВ. Так всякие индусы и прочие китайцы им дают юани и рупии. Или рубли.

другими словами продал ты что-то в Китай, центробанк больше не обязан выкупать у тебя рупии и юани, ищи покупателя сам. Фактически экспортеров кинули. Ранее я давал ссылку что в центробанке скопилось рупий как гавна. Которые на внутреннем рынке не нужны. А сливать их на форексе не разрешает Индия. Теперь эта проблема перейдёт к экспортёрам.

«Можно сказать, что план Путина не оправдал себя: вместо долларов и евро сейчас мы получаем порядка 60–70% юаней и рупий за нефть и газ. Те же поставки в Индию значительно выросли, но возникла новая проблема: рупии не конвертируемые. Индийский банк запретил вывозить валюту из страны, предложив покупать индийские товары либо долгосрочные облигации индийского банка. Получается, что деньги застряли в Индии, что привело к сокращению валютной выручки».

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 00:03

  buratinyo написав:Обалденно. Неужели свершилось и возмездие уже приближается к кремлевским нацистам?
Зазначається, що російські слідчі, крім версії вибуху через порушення промислової безпеки і диверсії, не відкидають і версію атаки дрона.

Припускається, що безпілотник міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію Загорського оптико-механічного заводу, і спровокувати масштабний вибух.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 00:04

Schmit
 
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