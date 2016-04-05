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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4825482648274828
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 00:55

  Xenon написав:Стосовно дронів

Шахед-136 вартість (20-50к баксів) дільність 2500 км і вибухова речовина 50кг

дивно що у Ірана який 20 років під санкціями є такі балалайки, а захід нічого не може предоставити аналогічного в великій кількості (та навіть в малій)

Бо якщо запускати кожен день по 20-40 таких балалайок на рашу , то навіть якщо буде долітати 10-20 відсотків то це буде огого


Дивно що на другий рік війни ще самі такого свого не зробили, країна яка зробила літак Мрію та ракету Зенит. Ну дивно якщо не думати заборонені думки що нам це заборонено.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 01:31

  vitaliiangel написав:
  buratinyo написав:Обалденно. Неужели свершилось и возмездие уже приближается к кремлевским нацистам?
Зазначається, що російські слідчі, крім версії вибуху через порушення промислової безпеки і диверсії, не відкидають і версію атаки дрона.

Припускається, що безпілотник міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію Загорського оптико-механічного заводу, і спровокувати масштабний вибух.

Не понимаю, почему не придумали дроны способные передвигаться на небольшие расстояния, находить безлюдную точку подзарядки от солнца, затем лететь дальше. Добираться до нужного завода или нефтебазы, садиться на резервуар и подрываться. Таких малышей никакой ПВО не увидит. Война идет уже полтора года. За месяц рой таких дронов мог бы полностью вырубить всю нефтянку в глубину до 500 км. У нас точно страна айтишников? Или наши говнокодеры способны только на дядю программировать.
Zebra
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  #<1 ... 4825482648274828
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