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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 сер, 2023 00:55
Xenon написав:
Стосовно дронів
Шахед-136 вартість (20-50к баксів) дільність 2500 км і вибухова речовина 50кг
дивно що у Ірана який 20 років під санкціями є такі балалайки, а захід нічого не може предоставити аналогічного в великій кількості (та навіть в малій)
Бо якщо запускати кожен день по 20-40 таких балалайок на рашу , то навіть якщо буде долітати 10-20 відсотків то це буде огого
Дивно що на другий рік війни ще самі такого свого не зробили, країна яка зробила літак Мрію та ракету Зенит. Ну дивно якщо не думати заборонені думки що нам це заборонено.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 01:31
vitaliiangel написав: buratinyo написав:
Обалденно. Неужели свершилось и возмездие уже приближается к кремлевским нацистам?
Зазначається, що російські слідчі, крім версії вибуху через порушення промислової безпеки і диверсії, не відкидають і версію атаки дрона.
Припускається, що безпілотник міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію Загорського оптико-механічного заводу, і спровокувати масштабний вибух.
Не понимаю, почему не придумали дроны способные передвигаться на небольшие расстояния, находить безлюдную точку подзарядки от солнца, затем лететь дальше. Добираться до нужного завода или нефтебазы, садиться на резервуар и подрываться. Таких малышей никакой ПВО не увидит. Война идет уже полтора года. За месяц рой таких дронов мог бы полностью вырубить всю нефтянку в глубину до 500 км. У нас точно страна айтишников? Или наши говнокодеры способны только на дядю программировать.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 02:30
Zebra
Они во первых не факт что взлетят после "подзарядки", надо "запустить и забыть" как ракету, на своём запасе топлива, а во вторых для попадания точно в резервуар(и сколько ж TNT надо привезти на дроне для подрыва - явно не пять кило?) надо точные координаты с согласованием их по радиоканалу онлайн со спутником. Чьим? Кто те спутники может попросить "не помогать" обьекту "внизу", который запрашивает свои GPRS координаты с убранной первоначально запрограмированной погрешностью в пару десятков метров явно не как какой то туристический навигатор?
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Додано: Чет 10 сер, 2023 07:39
Zebra написав:
Не понимаю, почему не придумали дроны способные передвигаться на небольшие расстояния, находить безлюдную точку подзарядки от солнца, затем лететь дальше. Добираться до нужного завода или нефтебазы, садиться на резервуар и подрываться
бурная фантазия.
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vitaliiangel
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