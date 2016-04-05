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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 сер, 2023 00:55
Xenon написав:
Стосовно дронів
Шахед-136 вартість (20-50к баксів) дільність 2500 км і вибухова речовина 50кг
дивно що у Ірана який 20 років під санкціями є такі балалайки, а захід нічого не може предоставити аналогічного в великій кількості (та навіть в малій)
Бо якщо запускати кожен день по 20-40 таких балалайок на рашу , то навіть якщо буде долітати 10-20 відсотків то це буде огого
Дивно що на другий рік війни ще самі такого свого не зробили, країна яка зробила літак Мрію та ракету Зенит. Ну дивно якщо не думати заборонені думки що нам це заборонено.
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katso
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Додано: Чет 10 сер, 2023 02:30
Zebra
Они во первых не факт что взлетят после "подзарядки", надо "запустить и забыть" как ракету, на своём запасе топлива, а во вторых для попадания точно в резервуар(и сколько ж TNT надо привезти на дроне для подрыва - явно не пять кило?) надо точные координаты с согласованием их по радиоканалу онлайн со спутником. Чьим? Кто те спутники может попросить "не помогать" обьекту "внизу", который запрашивает свои GPRS координаты с убранной первоначально запрограмированной погрешностью в пару десятков метров явно не как какой то туристический навигатор?
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Додано: Чет 10 сер, 2023 07:39
Zebra написав:
Не понимаю, почему не придумали дроны способные передвигаться на небольшие расстояния, находить безлюдную точку подзарядки от солнца, затем лететь дальше. Добираться до нужного завода или нефтебазы, садиться на резервуар и подрываться
бурная фантазия.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:05
katso написав: Xenon написав:
Стосовно дронів
Шахед-136 вартість (20-50к баксів) дільність 2500 км і вибухова речовина 50кг
дивно що у Ірана який 20 років під санкціями є такі балалайки, а захід нічого не може предоставити аналогічного в великій кількості (та навіть в малій)
Бо якщо запускати кожен день по 20-40 таких балалайок на рашу , то навіть якщо буде долітати 10-20 відсотків то це буде огого
Дивно що на другий рік війни ще самі такого свого не зробили, країна яка зробила літак Мрію та ракету Зенит. Ну дивно якщо не думати заборонені думки що нам це заборонено.
занадто примітивно,
як пишуть в темі еміграції, це щоб "вдова академіка" поїхали би в Польщу дупи мити польським дідам,
а от мільярд доларів на відновлення мрії про Мрію, це зовсім інше, клікбейтно і рейтингово
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 10 сер, 2023 08:17, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:11
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян.
vitaliiangel написав: Zebra написав:
Не понимаю, почему не придумали дроны способные передвигаться на небольшие расстояния, находить безлюдную точку подзарядки от солнца, затем лететь дальше. Добираться до нужного завода или нефтебазы, садиться на резервуар и подрываться
бурная фантазия.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:22
yanyura написав:
freeze
Огромнейшее спасибо за такую приятнейшую новость
Ох ... не розділяю я чомусь Вашу радість, хоча і розумію. Жменька Героїв без регулярного постачання боєкомплекту, без важкого озброєння, без техніки, без броні, без важкої броні, без налагодженої безпечної переправи, без понтонного мосту - скільки вони там протримаються?
( Дай Боже їм всім вижити, вистояти і розвинути цей успіх )
Безумству храбрых поём мы песню
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Додано: Чет 10 сер, 2023 08:41
Відкривають вікно Овертона?
Решение о личных переговорах с Путиным должен принимать Зеленский, - Госдеп США
По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", - заявил Миллер.
По его словам, Украина не раз отмечала, что открыта для переговоров с Россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
"Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", – добавил представитель Госдепартамента США.
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Xenon
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Додано: Чет 10 сер, 2023 09:18
Xenon написав:
Відкривають вікно Овертона?
Решение о личных переговорах с Путиным должен принимать Зеленский, - Госдеп США
По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", - заявил Миллер.
По его словам, Украина не раз отмечала, что открыта для переговоров с Россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
"Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", – добавил представитель Госдепартамента США.
Думаю там гра в футбол (чи пінг-понг).
Білий дім: м"яч на стороні України.
ОП: які ще перемовини, партнери нас підвели, де F16?
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flyman
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