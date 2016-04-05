yanyura написав:freeze Огромнейшее спасибо за такую приятнейшую новость
Ох ... не розділяю я чомусь Вашу радість, хоча і розумію. Жменька Героїв без регулярного постачання боєкомплекту, без важкого озброєння, без техніки, без броні, без важкої броні, без налагодженої безпечної переправи, без понтонного мосту - скільки вони там протримаються? ( Дай Боже їм всім вижити, вистояти і розвинути цей успіх ) Безумству храбрых поём мы песню
Решение о личных переговорах с Путиным должен принимать Зеленский, - Госдеп США
По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", - заявил Миллер.
По его словам, Украина не раз отмечала, что открыта для переговоров с Россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
"Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", – добавил представитель Госдепартамента США.
Решение о личных переговорах с Путиным должен принимать Зеленский, - Госдеп США
По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", - заявил Миллер.
По его словам, Украина не раз отмечала, что открыта для переговоров с Россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
"Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", – добавил представитель Госдепартамента США.
Думаю там гра в футбол (чи пінг-понг). Білий дім: м"яч на стороні України. ОП: які ще перемовини, партнери нас підвели, де F16?
барабашов написав:Хмырёнок руцкий или наш в плен попал?
Хмыренок понятно руцкий.
Майор Томов
На днях стало известно об очередной высадке ВСУ на левом берегу Днепра и создании нового плацдарма возле Казачьих Лагерей Херсонской области.
В ответ на это россияне отправили туда дополнительные силы, после чего заявили, что указанный район якобы снова под контролем РФ, а украинские военные либо убиты, либо попали в плен. Как оказалось, опубликованные кадры были сняты уже давно, а Томов, как и все его разведчики пропали, в связи с чем известный в РФ z-пропагандист Тринадцатый (Егор Гузенко), устроил настоящую истерику, обвинив своих коллег во лжи. https://nv.ua/lifestyle/kazachi-lagerya ... 44869.html
барабашов написав:Хмырёнок руцкий или наш в плен попал?
Хмыренок понятно руцкий.
Майор Томов
На днях стало известно об очередной высадке ВСУ на левом берегу Днепра и создании нового плацдарма возле Казачьих Лагерей Херсонской области.
В ответ на это россияне отправили туда дополнительные силы, после чего заявили, что указанный район якобы снова под контролем РФ, а украинские военные либо убиты, либо попали в плен. Как оказалось, опубликованные кадры были сняты уже давно, а Томов, как и все его разведчики пропали, в связи с чем известный в РФ z-пропагандист Тринадцатый (Егор Гузенко), устроил настоящую истерику, обвинив своих коллег во лжи. https://nv.ua/lifestyle/kazachi-lagerya ... 44869.html
Там ещё в телефонах карты минных полей и части есть.