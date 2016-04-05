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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4825482648274828
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 08:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:freeze
Огромнейшее спасибо за такую приятнейшую новость :!:

Ох ... не розділяю я чомусь Вашу радість, хоча і розумію. Жменька Героїв без регулярного постачання боєкомплекту, без важкого озброєння, без техніки, без броні, без важкої броні, без налагодженої безпечної переправи, без понтонного мосту - скільки вони там протримаються? :( ( Дай Боже їм всім вижити, вистояти і розвинути цей успіх )
Безумству храбрых поём мы песню :(
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 08:41

Відкривають вікно Овертона?


Решение о личных переговорах с Путиным должен принимать Зеленский, - Госдеп США


По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", - заявил Миллер.

По его словам, Украина не раз отмечала, что открыта для переговоров с Россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

"Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", – добавил представитель Госдепартамента США.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 09:18

  Xenon написав:Відкривають вікно Овертона?


Решение о личных переговорах с Путиным должен принимать Зеленский, - Госдеп США


По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы ясно дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", - заявил Миллер.

По его словам, Украина не раз отмечала, что открыта для переговоров с Россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

"Но препятствием всегда было и остается то, что Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не является настоящей страной. И он не намерен выводить свои войска с территории Украины", – добавил представитель Госдепартамента США.


Думаю там гра в футбол (чи пінг-понг).
Білий дім: м"яч на стороні України.
ОП: які ще перемовини, партнери нас підвели, де F16?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 12:56

  freeze написав:
барабашов написав:Хмырёнок руцкий или наш в плен попал?

Хмыренок понятно руцкий.


Майор Томов :mrgreen:

На днях стало известно об очередной высадке ВСУ на левом берегу Днепра и создании нового плацдарма возле Казачьих Лагерей Херсонской области.


В ответ на это россияне отправили туда дополнительные силы, после чего заявили, что указанный район якобы снова под контролем РФ, а украинские военные либо убиты, либо попали в плен.
Как оказалось, опубликованные кадры были сняты уже давно, а Томов, как и все его разведчики пропали, в связи с чем известный в РФ z-пропагандист Тринадцатый (Егор Гузенко), устроил настоящую истерику, обвинив своих коллег во лжи.
https://nv.ua/lifestyle/kazachi-lagerya ... 44869.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 13:28

  prodigy написав:
  freeze написав:
барабашов написав:Хмырёнок руцкий или наш в плен попал?

Хмыренок понятно руцкий.


Майор Томов :mrgreen:

На днях стало известно об очередной высадке ВСУ на левом берегу Днепра и создании нового плацдарма возле Казачьих Лагерей Херсонской области.


В ответ на это россияне отправили туда дополнительные силы, после чего заявили, что указанный район якобы снова под контролем РФ, а украинские военные либо убиты, либо попали в плен.
Как оказалось, опубликованные кадры были сняты уже давно, а Томов, как и все его разведчики пропали, в связи с чем известный в РФ z-пропагандист Тринадцатый (Егор Гузенко), устроил настоящую истерику, обвинив своих коллег во лжи.
https://nv.ua/lifestyle/kazachi-lagerya ... 44869.html

Там ещё в телефонах карты минных полей и части есть.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 13:45

prodigy
Одеські морпіхи шлють вітання з Донецького напрямку. Кажуть, що пару днів тому дуже гарно просмажили кацапів. Ще кажуть, що там скрізь все ок, крім Купянського напрямку.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 15:58

  fler написав:prodigy
Одеські морпіхи шлють вітання з Донецького напрямку. Кажуть, що пару днів тому дуже гарно просмажили кацапів. Ще кажуть, що там скрізь все ок, крім Купянського напрямку.


35та с середини червня під Бахмутом воює
36 десь поруч

нова бригада в дії з квітня 2023: 37ма ходила на лівий берег біля села Корсунка на Херсонщині

нова бригада воює з липня 2023: 25 липня морпіхи 38ї бригади знищили російський ударний гелікоптер Ка-52.
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 16:06

Саміт в Саудівській Аравії. Чи є позитивні рішення для України?
Модератор
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 19:17

Німецький уряд має намір оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну «найближчим часом»

Уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus, повідомляє німецьке видання t-online з посиланням на власні джерела.

https://www.t-online.de/nachrichten/ukr ... allen.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 19:23

Це буде не красна лінія, а краснюченна)))
Пздц рашистським тилам.
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  #<1 ... 4825482648274828
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