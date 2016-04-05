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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4826482748284829
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 1 ...

Росія атакувала ракетами готель у Запоріжжі, є загиблий – фото і відео з місця прильоту
У Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи, повідомляє джерело LIGA.net в обласному центрі. Пізніше стало відомо, що окупанти знову поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 20:42

  pesikot написав:Немного оффтопа 1 ...

Росія атакувала ракетами готель у Запоріжжі, є загиблий – фото і відео з місця прильоту
У Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи, повідомляє джерело LIGA.net в обласному центрі. Пізніше стало відомо, що окупанти знову поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури.


дві молоді дівчини (співачки) загинули

У Південному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України розповіли, що одна із двох співачок, які загинули під час ракетного удару по Запоріжжю, - донька військовослужбовця.

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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 20:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Плацдарм на левом берегу Днепра у Козачьих Лагерей держится, все без изменений.
Не знаю задумок нашего командования и тем более противника, но пока так.
Ни один боец у нас не отказался отправиться на тот берег. Ни один.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 21:06

  freeze написав:Плацдарм на левом берегу Днепра у Козачьих Лагерей держится, все без изменений.
Не знаю задумок нашего командования и тем более противника, но пока так.
Ни один боец у нас не отказался отправиться на тот берег. Ни один.

спасибо!
береги всех ВАС Бог!
ждем позитивных новостей
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 21:13

"поддержка только до лета"(с)


"Президент США Джо Байден запросить у Конгресу схвалення нового пакету екстреної допомоги для України на $13 млрд."
https://lb.ua/world/2023/08/10/569540_b ... raini.html
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 21:23

  freeze написав:Плацдарм на левом берегу Днепра у Козачьих Лагерей держится, все без изменений.
Не знаю задумок нашего командования и тем более противника, но пока так.
Ни один боец у нас не отказался отправиться на тот берег. Ни один.


ви всі справжні Герої
важко щось до цього додати
написати-ТРИМАЙТЕСЯ, подвійне значення
наказ є наказ

але виникає запитання: як з підвозом БК і всього іншого?
скільки треба протриматись? підтримує арта і авіація?
щиро бажаю всім вціліти
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 21:38

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ПС. Хотаб, навіть не думай;)
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:але виникає запитання: як з підвозом БК і всього іншого?
скільки треба протриматись? підтримує арта і авіація?
щиро бажаю всім вціліти

Подвоз БК и сухпаев есть.
Сколько надо продержаться - честно, я не знаю.
Арта поддерживает, в основном РСЗО.
С авиацией - не очень. Сегодня один раз наша авиация была.
freeze
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