Плацдарм на левом берегу Днепра у Козачьих Лагерей держится, все без изменений. Не знаю задумок нашего командования и тем более противника, но пока так. Ни один боец у нас не отказался отправиться на тот берег. Ни один.
freeze написав:Плацдарм на левом берегу Днепра у Козачьих Лагерей держится, все без изменений. Не знаю задумок нашего командования и тем более противника, но пока так. Ни один боец у нас не отказался отправиться на тот берег. Ни один.
спасибо! береги всех ВАС Бог! ждем позитивных новостей
freeze написав:Плацдарм на левом берегу Днепра у Козачьих Лагерей держится, все без изменений. Не знаю задумок нашего командования и тем более противника, но пока так. Ни один боец у нас не отказался отправиться на тот берег. Ни один.
ви всі справжні Герої важко щось до цього додати написати-ТРИМАЙТЕСЯ, подвійне значення наказ є наказ
але виникає запитання: як з підвозом БК і всього іншого? скільки треба протриматись? підтримує арта і авіація? щиро бажаю всім вціліти
Кацапи активно розганяють новину: 🦠 В мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5 Чим не спосіб загнати бидло у стійло? І відволікти увагу від втрат на війні. ПС. Хотаб, навіть не думай;)