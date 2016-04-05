У Запоріжжі прогриміли два потужні вибухи, повідомляє джерело LIGA.net в обласному центрі. Пізніше стало відомо, що окупанти знову поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 20:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Немного оффтопа 1 ...
Додано: Чет 10 сер, 2023 20:42
дві молоді дівчини (співачки) загинули
Додано: Чет 10 сер, 2023 20:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Плацдарм на левом берегу Днепра у Козачьих Лагерей держится, все без изменений.
Не знаю задумок нашего командования и тем более противника, но пока так.
Ни один боец у нас не отказался отправиться на тот берег. Ни один.
Додано: Чет 10 сер, 2023 21:06
Додано: Чет 10 сер, 2023 21:13
"поддержка только до лета"(с)
"Президент США Джо Байден запросить у Конгресу схвалення нового пакету екстреної допомоги для України на $13 млрд."
Додано: Чет 10 сер, 2023 21:23
ви всі справжні Герої
важко щось до цього додати
написати-ТРИМАЙТЕСЯ, подвійне значення
наказ є наказ
але виникає запитання: як з підвозом БК і всього іншого?
скільки треба протриматись? підтримує арта і авіація?
щиро бажаю всім вціліти
Додано: Чет 10 сер, 2023 21:38
Кацапи активно розганяють новину:
🦠 В мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5
Чим не спосіб загнати бидло у стійло? І відволікти увагу від втрат на війні.
ПС. Хотаб, навіть не думай;)
Додано: Чет 10 сер, 2023 21:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Подвоз БК и сухпаев есть.
Сколько надо продержаться - честно, я не знаю.
Арта поддерживает, в основном РСЗО.
С авиацией - не очень. Сегодня один раз наша авиация была.
Додано: Чет 10 сер, 2023 22:26
Для Кости который думает что барды только на рф
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 10 сер, 2023 22:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 10 сер, 2023 22:33
На мене вчора накинулась на базарчику тьотя … ну як тьотя… крива, коса, погляд безумний , йшла за мною по всьому базару і кричала «коронавайрус!»
Це точно Флуман дав наводку…
Подумалось «да в тобі коронавайрус був би найменшим злом, з того, що в тобі живе»!
Бійцям на Лівобережжі респект.
Нашій авіації там дуже важко. У рашистів далекобійні ракети на винищувачах. А у нас нема таких. Бо вони під Ф16 є. А ф16 у нас нема.
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