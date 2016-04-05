а хотаб в афрыци...
ф16 опановуе???
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Додано: Чет 10 сер, 2023 22:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 10 сер, 2023 22:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 10 сер, 2023 23:10
Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©
Сьогодні НАСНИЛОСЬ (вимушений так писати) - 1 ціль вражена! І піхота нам подякувала за роботу!
Інгулець впадає в Дніпро... і МОЖЛИВО/НАСНИЛОСЬ - орки пробують прориватись...
Накуя???
Під наркотою???
Дибіли-орки!!! Поки Успіх на раціях і на бусолі - точність попадання/враження становить 99,9%!!!
Тож, хочете годувати рибу в Дніпрі - пробуйте! Але краще - у ЙоПуйте!
Додано: Чет 10 сер, 2023 23:16
На скільки я розумію - то ми лише з півдня "обрізаємо кінці" оркам.
Останні 2 дні - інтенсивно!
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