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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4828482948304831>
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Нашій авіації там дуже важко.

а хотаб в афрыци...
ф16 опановуе???
:?
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:дві молоді дівчини (співачки) загинули


вони вчора загинули, сьогодні ще один удар був...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:10

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  DmitryZP написав:сьогодні
Сьогодні НАСНИЛОСЬ (вимушений так писати) - 1 ціль вражена! І піхота нам подякувала за роботу!
Інгулець впадає в Дніпро... і МОЖЛИВО/НАСНИЛОСЬ - орки пробують прориватись...
Накуя???
Під наркотою???
Дибіли-орки!!! Поки Успіх на раціях і на бусолі - точність попадання/враження становить 99,9%!!!
Тож, хочете годувати рибу в Дніпрі - пробуйте! Але краще - у ЙоПуйте!
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:16

  freeze написав:
prodigy написав:але виникає запитання: як з підвозом БК і всього іншого?
скільки треба протриматись? підтримує арта і авіація?
щиро бажаю всім вціліти

Подвоз БК и сухпаев есть.
Сколько надо продержаться - честно, я не знаю.
Арта поддерживает, в основном РСЗО.
С авиацией - не очень. Сегодня один раз наша авиация была.

На скільки я розумію - то ми лише з півдня "обрізаємо кінці" оркам.
Останні 2 дні - інтенсивно!
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:34

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Нашій авіації там дуже важко.

а хотаб в афрыци...
ф16 опановуе???
:?

Ф16 уже б не опанував. А вот если бы дали шото хорошее из вертикальной авиации, можно еще повоевать. Из нынешнего воевать уже не на чем. Надо в окоп идти, на радость флуману.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:46

  Успіх написав:
  DmitryZP написав:сьогодні
Сьогодні НАСНИЛОСЬ (вимушений так писати) - 1 ціль вражена! І піхота нам подякувала за роботу!
Інгулець впадає в Дніпро... і МОЖЛИВО/НАСНИЛОСЬ - орки пробують прориватись...
Накуя???
Під наркотою???
Дибіли-орки!!! Поки Успіх на раціях і на бусолі - точність попадання/враження становить 99,9%!!!
Тож, хочете годувати рибу в Дніпрі - пробуйте! Але краще - у ЙоПуйте!

- А можеш про природу і тваринок?
- Можу. Сидимо ми на позиції - природа як на Discovery, а ці йоб@ні тварини все лізуть і лізуть...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:50

  Успіх написав:
  Hotab написав:уже б не опанував
Коротше, ні СТМ, ні Флер ти б не опанував)) - лише гумову ляльку зміг би задовільнити)) - і то не факт :lol:


Ти правий, долярчик, ти правий. Ще кілька місяців ні СТМ, ні Флер. Тільки не нагадуй про них, зуби зводить 😀
Ти не проти, якщо я буду тут щомісяця відраховувати , зі словами « * місяців, Карл!» :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 23:56

  Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:Нашій авіації там дуже важко.

а хотаб в афрыци...
ф16 опановуе???
:?

Ф16 уже б не опанував. А вот если бы дали шото хорошее из вертикальной авиации, можно еще повоевать. Из нынешнего воевать уже не на чем. Надо в окоп идти, на радость флуману.

давай к нам в операторы дронов...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:14

Благодійний вантаж на мільйон доларів не можуть знайти ані влада, ані правоохоронці

В Україні – черговий гучний скандал з гуманітарною допомогою. Ця неприглядна історія сталася ще восени минулого року, але зараз у всіх подробицях спливла на поверхню. Особливої пікантності скандалу додає той факт, що у зникнення вантажу, який був призначений для військових, виявилась вплутана Львівська військова обладміністрація. Цю справу вже розслідує американське ФБР. Вона може стати ударом по репутації України, як великого «гуляй-поля» для різноманітних шахрайських оборудок, де може «загубитися» все, що завгодно.
https://glavcom.ua/publications/v-ukraj ... 48007.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:23

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ф16 уже б не опанував. А вот если бы дали шото хорошее из вертикальной авиации, можно еще повоевать. Из нынешнего воевать уже не на чем. Надо в окоп идти, на радость флуману.

давай к нам в операторы дронов...

К вам с флуманом? Так я уже с вами :D
Hotab
 
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  #<1 ... 4828482948304831>
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