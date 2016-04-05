Сьогодні НАСНИЛОСЬ (вимушений так писати) - 1 ціль вражена! І піхота нам подякувала за роботу! Інгулець впадає в Дніпро... і МОЖЛИВО/НАСНИЛОСЬ - орки пробують прориватись... Накуя??? Під наркотою??? Дибіли-орки!!! Поки Успіх на раціях і на бусолі - точність попадання/враження становить 99,9%!!! Тож, хочете годувати рибу в Дніпрі - пробуйте! Але краще - у ЙоПуйте!
Сьогодні НАСНИЛОСЬ (вимушений так писати) - 1 ціль вражена! І піхота нам подякувала за роботу! Інгулець впадає в Дніпро... і МОЖЛИВО/НАСНИЛОСЬ - орки пробують прориватись... Накуя??? Під наркотою??? Дибіли-орки!!! Поки Успіх на раціях і на бусолі - точність попадання/враження становить 99,9%!!! Тож, хочете годувати рибу в Дніпрі - пробуйте! Але краще - у ЙоПуйте!
- А можеш про природу і тваринок? - Можу. Сидимо ми на позиції - природа як на Discovery, а ці йоб@ні тварини все лізуть і лізуть...
Благодійний вантаж на мільйон доларів не можуть знайти ані влада, ані правоохоронці
В Україні – черговий гучний скандал з гуманітарною допомогою. Ця неприглядна історія сталася ще восени минулого року, але зараз у всіх подробицях спливла на поверхню. Особливої пікантності скандалу додає той факт, що у зникнення вантажу, який був призначений для військових, виявилась вплутана Львівська військова обладміністрація. Цю справу вже розслідує американське ФБР. Вона може стати ударом по репутації України, як великого «гуляй-поля» для різноманітних шахрайських оборудок, де може «загубитися» все, що завгодно. https://glavcom.ua/publications/v-ukraj ... 48007.html