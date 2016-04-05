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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4828482948304831
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Кацапи активно розганяють новину:
В мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5
Чим не спосіб загнати бидло у стійло? І відволікти увагу від втрат на війні.
ПС. Хотаб, навіть не думай;)
Ну якщо трохи кацапів повиздихає, то най буде
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

freeze написав:
prodigy написав:але виникає запитання: як з підвозом БК і всього іншого?
скільки треба протриматись? підтримує арта і авіація?
щиро бажаю всім вціліти

Подвоз БК и сухпаев есть.
Сколько надо продержаться - честно, я не знаю.
Арта поддерживает, в основном РСЗО.
С авиацией - не очень. Сегодня один раз наша авиация была.
Тримайтеся, не знаю що ще сказати, величезна повага вам усім
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:52

  Hotab написав:Ти не проти, якщо я буду тут щомісяця відраховувати , зі словами « * місяців, Карл!» :mrgreen:

В днях страдания будут выразительней.
stm
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