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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:25
fler написав:
Кацапи активно розганяють новину:
В мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5
Чим не спосіб загнати бидло у стійло? І відволікти увагу від втрат на війні.
ПС. Хотаб, навіть не думай;)
Ну якщо трохи кацапів повиздихає, то най буде
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:26
freeze написав:
prodigy написав:але виникає запитання: як з підвозом БК і всього іншого?
скільки треба протриматись? підтримує арта і авіація?
щиро бажаю всім вціліти
Подвоз БК и сухпаев есть.
Сколько надо продержаться - честно, я не знаю.
Арта поддерживает, в основном РСЗО.
С авиацией - не очень. Сегодня один раз наша авиация была.
Тримайтеся, не знаю що ще сказати, величезна повага вам усім
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Faceless
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-
- Профіль
-
4
7
3
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