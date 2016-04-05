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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4828482948304831
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Кацапи активно розганяють новину:
В мире быстро распространяется новый вариант омикрон-штамма EG.5
Чим не спосіб загнати бидло у стійло? І відволікти увагу від втрат на війні.
ПС. Хотаб, навіть не думай;)
Ну якщо трохи кацапів повиздихає, то най буде
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

freeze написав:
prodigy написав:але виникає запитання: як з підвозом БК і всього іншого?
скільки треба протриматись? підтримує арта і авіація?
щиро бажаю всім вціліти

Подвоз БК и сухпаев есть.
Сколько надо продержаться - честно, я не знаю.
Арта поддерживает, в основном РСЗО.
С авиацией - не очень. Сегодня один раз наша авиация была.
Тримайтеся, не знаю що ще сказати, величезна повага вам усім
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 00:52

  Hotab написав:Ти не проти, якщо я буду тут щомісяця відраховувати , зі словами « * місяців, Карл!» :mrgreen:

В днях страдания будут выразительней.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 01:35

Летевшие в Москву пассажиры Turkish Airlines неожиданно для себя проснулись после посадки в Петербурге. Они не единственные, кого вынужденно принимали в Пулково, пока на подлёте к столице ловили БПЛА.

О неожиданной остановке на пути из Анкары в Москву «Фонтанке» 10 августа сообщил читатель. По данным сервиса Flightradar, ночью «Боинг» наворачивал круги над Смоленской областью, а потом изменил маршрут и ушёл на посадку в Пулково.
.........
Рейс летел во Внуково. Судя по онлайн-табло аэропорта, он не единственный, кого не смогли принять в назначенное время. Борт Pegasus из Анкары, который ждали в четыре часа ночи, прибыл ближе к восьми часам утра. Он летел с посадкой в Петербурге.

В ночь на четверг столичные Внуково и Домодедово вводили ограничения на приём и выпуск самолётов, пишет РИА Новости. Первый раз с 2:43 до 5:15, второй с 2:59 до 5:15. Во Внуково меры объяснили не зависящими от аэропорта причинами, в Домодедово сослались на решение Государственной корпорации по организации воздушного движения. Сейчас воздушные гавани работают штатно.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов система ПВО сбила «два ударных БПЛА», летящих в сторону Москвы, в Минобороны эту информацию подтвердили.

В телеграм-канале Росавиации уточнили, что на запасные аэродромы ушли 10 самолётов. Ещё шести хватило топлива, чтобы дождаться снятия ограничений во Внуково и Домодедово и приземлиться в аэропорту назначения.

https://www.fontanka.ru/2023/08/10/72585020/
ЛАД
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