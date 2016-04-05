Летевшие в Москву пассажиры Turkish Airlines неожиданно для себя проснулись после посадки в Петербурге. Они не единственные, кого вынужденно принимали в Пулково, пока на подлёте к столице ловили БПЛА.



О неожиданной остановке на пути из Анкары в Москву «Фонтанке» 10 августа сообщил читатель. По данным сервиса Flightradar, ночью «Боинг» наворачивал круги над Смоленской областью, а потом изменил маршрут и ушёл на посадку в Пулково.

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Рейс летел во Внуково. Судя по онлайн-табло аэропорта, он не единственный, кого не смогли принять в назначенное время. Борт Pegasus из Анкары, который ждали в четыре часа ночи, прибыл ближе к восьми часам утра. Он летел с посадкой в Петербурге.



В ночь на четверг столичные Внуково и Домодедово вводили ограничения на приём и выпуск самолётов, пишет РИА Новости. Первый раз с 2:43 до 5:15, второй с 2:59 до 5:15. Во Внуково меры объяснили не зависящими от аэропорта причинами, в Домодедово сослались на решение Государственной корпорации по организации воздушного движения. Сейчас воздушные гавани работают штатно.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырех часов система ПВО сбила «два ударных БПЛА», летящих в сторону Москвы, в Минобороны эту информацию подтвердили.



В телеграм-канале Росавиации уточнили, что на запасные аэродромы ушли 10 самолётов. Ещё шести хватило топлива, чтобы дождаться снятия ограничений во Внуково и Домодедово и приземлиться в аэропорту назначения.