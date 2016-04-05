freeze Німці записали Вас у спецназ
Bild уточнює інформацію по «вилазці» наших спецпризначенців у Козачі Лагері на лівому березі Херсонщині
Вранці 8 серпня український спецназ провів секретну операцію з викрадення російського командира, висадившись на невеликих човнах (під удари артилерії як відволікаючий маневр) на лівому березі Дніпра.
Захопивши русняву позицію, бійці імітували заклик російських солдатів про допомогу, використовуючи чи то рацію, чи то навіть мобільний телефон одного з убитих. Майор ЗС рф Томов (відповідальний за прикордонну ділянку) у супроводі ще 10 військових виїхав на місце, де його вже чекали наші бійці.
Прибувши на місце, бронетранспортер Томова потрапив у засідку. Його бійці загинули або були поранені, а сам російський офіцер опинився в полоні.