RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4828482948304831
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:22

freeze Німці записали Вас у спецназ :mrgreen:
Bild уточнює інформацію по «вилазці» наших спецпризначенців у Козачі Лагері на лівому березі Херсонщині
Вранці 8 серпня український спецназ провів секретну операцію з викрадення російського командира, висадившись на невеликих човнах (під удари артилерії як відволікаючий маневр) на лівому березі Дніпра.
Захопивши русняву позицію, бійці імітували заклик російських солдатів про допомогу, використовуючи чи то рацію, чи то навіть мобільний телефон одного з убитих. Майор ЗС рф Томов (відповідальний за прикордонну ділянку) у супроводі ще 10 військових виїхав на місце, де його вже чекали наші бійці.
Прибувши на місце, бронетранспортер Томова потрапив у засідку. Його бійці загинули або були поранені, а сам російський офіцер опинився в полоні.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5827
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6665 раз.
Подякували: 3015 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 11:49

  vitaliiangel написав:
Благодійний вантаж на мільйон доларів не можуть знайти ані влада, ані правоохоронці

В Україні – черговий гучний скандал з гуманітарною допомогою. Ця неприглядна історія сталася ще восени минулого року, але зараз у всіх подробицях спливла на поверхню. Особливої пікантності скандалу додає той факт, що у зникнення вантажу, який був призначений для військових, виявилась вплутана Львівська військова обладміністрація. Цю справу вже розслідує американське ФБР. Вона може стати ударом по репутації України, як великого «гуляй-поля» для різноманітних шахрайських оборудок, де може «загубитися» все, що завгодно.
https://glavcom.ua/publications/v-ukraj ... 48007.html

В черговий раз переконуюсь що ціль США(зокрема ФБР) дискредитувати Україну. Вкрали(ще не факт) менше мільйона доларів, а вже гучний скандал + розслідує американське ФБР.
Причому це гуманітарна допомога!
Україні офіційно помогли припустимо на 40 мільярдів, до цієї допомоги претензій немає. А 1 мільйон це 0,0025% від цієї суми і це гуманітарна допомога! Але ГУЧНИЙ СКАНДАЛ роздують на усю Америку.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 11 сер, 2023 11:49, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 12:20

  andrijk777 написав:
  vitaliiangel написав:
Благодійний вантаж на мільйон доларів не можуть знайти ані влада, ані правоохоронці

В Україні – черговий гучний скандал з гуманітарною допомогою. Ця неприглядна історія сталася ще восени минулого року, але зараз у всіх подробицях спливла на поверхню. Особливої пікантності скандалу додає той факт, що у зникнення вантажу, який був призначений для військових, виявилась вплутана Львівська військова обладміністрація. Цю справу вже розслідує американське ФБР. Вона може стати ударом по репутації України, як великого «гуляй-поля» для різноманітних шахрайських оборудок, де може «загубитися» все, що завгодно.
https://glavcom.ua/publications/v-ukraj ... 48007.html

В черговий раз переконуюсь що ціль США(зокрема ФБР) дискредитувати Україну. Вкрали(ще не факт) менше мільйона доларів, а вже гучний скандал + розслідує американське ФБР.
Причому це гуманітарна допомога!
Україні офіційно помогли припустимо на 40 мільярдів, до цієї допомоги претензій немає. А 1 мільйон це 0,0025% від цієї суми і це гуманітарна допомога! Але ГУЧНИЙ СКАНДАЛ роздують на усю Америку.

Ще не вкрали, а думають що вкрали, тому і розслідують (і не факт, що щось знайдуть).
По друге, Байдену світить імпічмент, і увага не до того мільйона (хіба особисто він "вкрав" :shock: ).
По третє, клікбейтно.
По четверте, бджоли проти меду.
По п"яте, потім може виявитися, що то "помилка бухгалтерії"
flyman
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 32141
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 2680 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:22


Украина, вероятно, еще год будет без пилотов F-16 – WP


Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 как минимум следующим летом.

По словам двух украинских чиновников, только шесть пилотов - примерно половина эскадрильи - пройдут первый раунд обучения. Еще двое пилотов были определены как резервные кандидаты.

Хотя пилоты уже свободно владеют английским языком, как отмечают собеседники издания, они должны сначала пройти четырехмесячные курсы английского языка в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными истребителями. Это обучение будет происходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским языком, поскольку, по словам украинских чиновников, Дания попросила сначала обучать целые экипажи, а не только пилотов. Министерство обороны Дании отказалось от комментариев.


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/08/11/7415128/

Xenon
 
Повідомлень: 4051
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 13:59

  Xenon написав:

Украина, вероятно, еще год будет без пилотов F-16 – WP


Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 как минимум следующим летом.

По словам двух украинских чиновников, только шесть пилотов - примерно половина эскадрильи - пройдут первый раунд обучения. Еще двое пилотов были определены как резервные кандидаты.

Хотя пилоты уже свободно владеют английским языком, как отмечают собеседники издания, они должны сначала пройти четырехмесячные курсы английского языка в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными истребителями. Это обучение будет происходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским языком, поскольку, по словам украинских чиновников, Дания попросила сначала обучать целые экипажи, а не только пилотов. Министерство обороны Дании отказалось от комментариев.


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/08/11/7415128/


Колективна і неповоротка західна демократія (бюрократія). Такими темпами проти Китаю, Росії, Ірану вона може довго не вистояти. А якщо ті ще залучать на свій бік Індію, Бразилію та країни Перської затоки
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 01.06.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4828482948304831
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119054
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495253
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6028
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (423)
11.08.2023 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.