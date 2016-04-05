freeze Німці записали Вас у спецназ Bild уточнює інформацію по «вилазці» наших спецпризначенців у Козачі Лагері на лівому березі Херсонщині Вранці 8 серпня український спецназ провів секретну операцію з викрадення російського командира, висадившись на невеликих човнах (під удари артилерії як відволікаючий маневр) на лівому березі Дніпра. Захопивши русняву позицію, бійці імітували заклик російських солдатів про допомогу, використовуючи чи то рацію, чи то навіть мобільний телефон одного з убитих. Майор ЗС рф Томов (відповідальний за прикордонну ділянку) у супроводі ще 10 військових виїхав на місце, де його вже чекали наші бійці. Прибувши на місце, бронетранспортер Томова потрапив у засідку. Його бійці загинули або були поранені, а сам російський офіцер опинився в полоні.
Благодійний вантаж на мільйон доларів не можуть знайти ані влада, ані правоохоронці
В Україні – черговий гучний скандал з гуманітарною допомогою. Ця неприглядна історія сталася ще восени минулого року, але зараз у всіх подробицях спливла на поверхню. Особливої пікантності скандалу додає той факт, що у зникнення вантажу, який був призначений для військових, виявилась вплутана Львівська військова обладміністрація. Цю справу вже розслідує американське ФБР. Вона може стати ударом по репутації України, як великого «гуляй-поля» для різноманітних шахрайських оборудок, де може «загубитися» все, що завгодно. https://glavcom.ua/publications/v-ukraj ... 48007.html
В черговий раз переконуюсь що ціль США(зокрема ФБР) дискредитувати Україну. Вкрали(ще не факт) менше мільйона доларів, а вже гучний скандал + розслідує американське ФБР. Причому це гуманітарна допомога! Україні офіційно помогли припустимо на 40 мільярдів, до цієї допомоги претензій немає. А 1 мільйон це 0,0025% від цієї суми і це гуманітарна допомога! Але ГУЧНИЙ СКАНДАЛ роздують на усю Америку.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 11 сер, 2023 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Благодійний вантаж на мільйон доларів не можуть знайти ані влада, ані правоохоронці
В Україні – черговий гучний скандал з гуманітарною допомогою. Ця неприглядна історія сталася ще восени минулого року, але зараз у всіх подробицях спливла на поверхню. Особливої пікантності скандалу додає той факт, що у зникнення вантажу, який був призначений для військових, виявилась вплутана Львівська військова обладміністрація. Цю справу вже розслідує американське ФБР. Вона може стати ударом по репутації України, як великого «гуляй-поля» для різноманітних шахрайських оборудок, де може «загубитися» все, що завгодно. https://glavcom.ua/publications/v-ukraj ... 48007.html
В черговий раз переконуюсь що ціль США(зокрема ФБР) дискредитувати Україну. Вкрали(ще не факт) менше мільйона доларів, а вже гучний скандал + розслідує американське ФБР. Причому це гуманітарна допомога! Україні офіційно помогли припустимо на 40 мільярдів, до цієї допомоги претензій немає. А 1 мільйон це 0,0025% від цієї суми і це гуманітарна допомога! Але ГУЧНИЙ СКАНДАЛ роздують на усю Америку.
Ще не вкрали, а думають що вкрали, тому і розслідують (і не факт, що щось знайдуть). По друге, Байдену світить імпічмент, і увага не до того мільйона (хіба особисто він "вкрав" ). По третє, клікбейтно. По четверте, бджоли проти меду. По п"яте, потім може виявитися, що то "помилка бухгалтерії"
Украина, вероятно, еще год будет без пилотов F-16 – WP
Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 как минимум следующим летом.
По словам двух украинских чиновников, только шесть пилотов - примерно половина эскадрильи - пройдут первый раунд обучения. Еще двое пилотов были определены как резервные кандидаты.
Хотя пилоты уже свободно владеют английским языком, как отмечают собеседники издания, они должны сначала пройти четырехмесячные курсы английского языка в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными истребителями. Это обучение будет происходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским языком, поскольку, по словам украинских чиновников, Дания попросила сначала обучать целые экипажи, а не только пилотов. Министерство обороны Дании отказалось от комментариев.
Украина, вероятно, еще год будет без пилотов F-16 – WP
Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 как минимум следующим летом.
По словам двух украинских чиновников, только шесть пилотов - примерно половина эскадрильи - пройдут первый раунд обучения. Еще двое пилотов были определены как резервные кандидаты.
Хотя пилоты уже свободно владеют английским языком, как отмечают собеседники издания, они должны сначала пройти четырехмесячные курсы английского языка в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными истребителями. Это обучение будет происходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским языком, поскольку, по словам украинских чиновников, Дания попросила сначала обучать целые экипажи, а не только пилотов. Министерство обороны Дании отказалось от комментариев.
Колективна і неповоротка західна демократія (бюрократія). Такими темпами проти Китаю, Росії, Ірану вона може довго не вистояти. А якщо ті ще залучать на свій бік Індію, Бразилію та країни Перської затоки