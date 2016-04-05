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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4830483148324833>
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:03

  sashaqbl написав:Успіх, ти хіба себе переміг.
З приводу відео є дві думки щодо причин:
1) влада на прикладі Борисова побачила, що не досттатньо ефективно контролює грошові потоки, які проходять через воєнкомів
2) черговий популізм, щоб трохи заспокоїти людей.
Припускаю, що причити обидві...

Поки не буде реальних вироків суду та тюремних ув'язнень, це просто ще одне плямкання губами від зезидента в фірмовому стилі "вийди звідси, розбійник!". Імітація.
Декілька місяців тому коли, схоже західні партнери стиснули тестикули зезиденту", зненацька по країні прокотилася хвиля гучних общуків, звинувачень і навіть у самого Ігоря Валєріча намагалися провести общук. У змінному взутті. Хтось чув про якісь вироки або результати взагалі після цього? От і тут так буде. Розмови про заміну працівників ТЦК точаться вже 6-8 місяців. Не зрозуміло, хто опирається і чому все це не реалізовано досі.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:З приводу відео є дві думки щодо причин:
1) влада на прикладі Борисова побачила, що не досттатньо ефективно контролює грошові потоки, які проходять через воєнкомів
2) черговий популізм, щоб трохи заспокоїти людей.
Припускаю, що причити обидві...
1 Думаю що якраз гроші - найменша причина...Якихось 50 воєнкомів по якихось 100 000-500 000 на воєнкома
=жалюгідні 5-25млн доларів на всіх....
2 Популізм - це так, КУДИ Ж БЕЗ НЬОГО....

Але змінити ситуацію на краще без зміни законодавства/повноважень... - не можливо.
Тому виникає третій варіант
3 Потопити можливого політичного конкурента на майбутніх виборах - Залужного...
Адже саме Залужному доручили підібрати офіцерів на посади воєнкомів...
При цьому
Що зможуть зробити 50 фронтовиків..якщо руки в них будуть сплутані гальмівними сорочками наших Законів.
От і вийде
Після війни - собак повішають на Залужного , а знятих пАпЄрЄднІкІв повернуть на хлібні місця.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:11

  budivelnik написав:Після війни - собак повішають на Залужного , а знятих пАпЄрЄднІкІв повернуть на хлібні місця.

Та після війни вже тцк не будуть такими хлібними місцями. Це зараз, поки ллється кров, рубають бабло на людському страхові. Як кричав електорат про іншого папєрєдніка:"бізнес на крові".
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Та після війни вже тцк не будуть такими хлібними місцями.
Погано Ви розумієте армійську структуру...
Саме через ТЦК будуть отримуватись довідки УБД...а претендентів крім 500 000 тих хто дійсно був на першій лінії більше місяця, буде ще 300 000 тих хто собі відрядження туди виписав...а перевіряти все буде ТЦК, бо тільки в неї буде доступ до армійських архівів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:49

  whois2010 написав:
  sashaqbl написав:Успіх, ти хіба себе переміг.
З приводу відео є дві думки щодо причин:
1) влада на прикладі Борисова побачила, що не досттатньо ефективно контролює грошові потоки, які проходять через воєнкомів
2) черговий популізм, щоб трохи заспокоїти людей.
Припускаю, що причити обидві...

Поки не буде реальних вироків суду та тюремних ув'язнень, це просто ще одне плямкання губами від зезидента в фірмовому стилі "вийди звідси, розбійник!". Імітація.
Декілька місяців тому коли, схоже західні партнери стиснули тестикули зезиденту", зненацька по країні прокотилася хвиля гучних общуків, звинувачень і навіть у самого Ігоря Валєріча намагалися провести общук. У змінному взутті. Хтось чув про якісь вироки або результати взагалі після цього? От і тут так буде. Розмови про заміну працівників ТЦК точаться вже 6-8 місяців. Не зрозуміло, хто опирається і чому все це не реалізовано досі.

Просто п из дець ... :cry:
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:12

  Xenon написав:Ввсе простіше

Скоріш за все є домовленості закулісні
та невже. То що ж по решті питань не домовились якщо все так просто.
Про домовленості з парашкою взагалі смішно читати
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Курс долара до рубля пробив 99.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:18

Denik нам від цього тільки гірше: москалі латають дефіцит бюджету без суттєвого спустошення заначки.
Щоб народ почав чухатись потрібно хоча б х2 курсу. А щоб зупинити війну - мінімум х10
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:32

  Дюрі-бачі написав:Denik нам від цього тільки гірше: москалі латають дефіцит бюджету без суттєвого спустошення заначки.
Щоб народ почав чухатись потрібно хоча б х2 курсу. А щоб зупинити війну - мінімум х10
Яскравий приклад неадекватизму....
1 Все що погіршує ситуацію в педерації - покращує наші шанси
2 Як не можна збільшити статки в *10 разів крім випадків кримінальних
Так і не буде якоїсь конкретноїОДНОЇ події - яка розвалить педерацію...

Тому
Вчіться покращувати своє життя на 0,1% але раз в день - і це точно зробить з Вас успішну людину
В той час коли ж будете чекати варіанту *10 - так і залишитесь лохом , який все втратив.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:38

  Дюрі-бачі написав:Denik нам від цього тільки гірше: москалі латають дефіцит бюджету без суттєвого спустошення заначки.
Щоб народ почав чухатись потрібно хоча б х2 курсу. А щоб зупинити війну - мінімум х10

Ми ще не починали, спецоперація йде по плану.(с)
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