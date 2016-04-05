Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:40



Вчіться покращувати своє життя на 0,1% але раз в день - і це точно зробить з Вас успішну людину

В той час коли ж будете чекати варіанту *10





Я так не вмію. Поточні доходи - це на життя. Яке одне і не хочеться прожити його зажато. А все що маю, це зароблене якраз по принципу «раз - і в дамки» . Поїхав у відрядження і привіз грошей на квартиру. Ще раз поїхав - є котлета на майбутнє. Ще поїхав приростив котлету. Бо коли довго і кропітко на щось збираєш, вже і бажання перегорає. Зʼявляється нове бажання, за яким страждати. І виходить все життя якесь очікування здійснення мрії. ))Але я знаю, що ваш принцип більш універсальний , робочий і доволі розповсюджений.Щодо рашистів. Дивно, що вони не хочуть витрачати резерви, не даючи рублю девальвувати, аби не розганяти інфляцію. У них же начебто повно грошей , щоб тримати курс. Чому не тримають? Чи не повно?Що там вже муха вночі «ісполняв», що в інсектарії вже сидить..