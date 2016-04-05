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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:40
budivelnik
,
Вчіться покращувати своє життя на 0,1% але раз в день - і це точно зробить з Вас успішну людину
В той час коли ж будете чекати варіанту *10
Я так не вмію. Поточні доходи - це на життя. Яке одне і не хочеться прожити його зажато. А все що маю, це зароблене якраз по принципу «раз - і в дамки» . Поїхав у відрядження і привіз грошей на квартиру. Ще раз поїхав - є котлета на майбутнє. Ще поїхав приростив котлету. Бо коли довго і кропітко на щось збираєш, вже і бажання перегорає. Зʼявляється нове бажання, за яким страждати. І виходить все життя якесь очікування здійснення мрії. ))
Але я знаю, що ваш принцип більш універсальний , робочий і доволі розповсюджений.
Щодо рашистів. Дивно, що вони не хочуть витрачати резерви, не даючи рублю девальвувати, аби не розганяти інфляцію. У них же начебто повно грошей , щоб тримати курс. Чому не тримають? Чи не повно?
Що там вже муха вночі «ісполняв», що в інсектарії вже сидить..
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 17:49
sergey_sryvkin написав: Xenon написав:
Ввсе простіше
Скоріш за все є домовленості закулісні
та невже. То що ж по решті питань не домовились якщо все так просто.
Про домовленості з парашкою взагалі смішно читати
А ви думаєте є тільки 2 кольори ? (Чорний і білий)
Звичайно що є закулісні домовленості по деяких питаннях.
Так само як у нас є домовленості з Білоруссю. (Ударів з боку РБ немає з березня минулого року, і дип відносини у нас з РБ не розірвані)
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:14
Дюрі-бачі написав:
Denik нам від цього тільки гірше: москалі латають дефіцит бюджету без суттєвого спустошення заначки.
Щоб народ почав чухатись потрібно хоча б х2 курсу. А щоб зупинити війну - мінімум х10
1,01^365 = 37,78
Ніхто не говорив, що перемога - це швидко. Головне - мати хоч невеликий результат щодня.
Навіть таке зростання курсу може призвести або до відтоку депозитів із банків, або піднімуть ставку - тоді розвалиться іпотека.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:38
Я правильно розумію - війна зайшла в глухий кут, що навіть, 40 країн світу не знають на моменті, як розрулити ситуацію?
Чи підуть просто по банальному сценарію заморозки?
Через місяць вже будемо знати більш детально, чи знову буде "вода в ситі"?
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:46
budivelnik написав:
1 Все що погіршує ситуацію в педерації - покращує наші шанси
Так в тому то й діло, що плавна девальвації покращує ситуацію. Народ терпить, не протестує, дефіцит бюджету латається.
Для нас значно краще було коли вони на початку року тримали курс по 80 і щомісяця витрачали значну суму резервів. Я сподівався, що так буде до виборів, але вони почали примати міри значно раніше.
Поки в резервах є валюта - економічно їх не перемогти.
Denik написав:
Навіть таке зростання курсу може призвести або до відтоку депозитів із банків, або піднімуть ставку - тоді розвалиться іпотека.
Це все неважливо. Скільки треба - стільки рубля надрукують, зарплати ментам проіндексують...
Єдине що може зупинити війну - вичерпання валютних резервів.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 11 сер, 2023 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:47
Успіх написав:
Я правильно розумію - війна зайшла в глухий кут, що навіть, 40 країн світу не знають на моменті, як розрулити ситуацію?
Всі чекають на результат ЗСУ
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:50
Успіх написав:
Я правильно розумію - війна зайшла в глухий кут
Ти роби свою справу та не намагайся думати про те, в чому ти повний нуль
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 11 сер, 2023 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:51
Успіх написав:
Я правильно розумію - війна зайшла в глухий кут, що навіть, 40 країн світу не знають на моменті, як розрулити ситуацію?
Чи підуть просто по банальному сценарію заморозки?
Через місяць вже будемо знати більш детально, чи знову буде "вода в ситі"?
Ну рішення з неба не впаде. Рішення випливає з сьогоднішньої ситуації.
А ситуація така що путін не збирається на ніякі уступки(в першу чергу територіальні) йти. Хоча згідний на заморозку(я так думаю).
І українська влада не збирається на ніякі уступки йти. І не згідна на заморозку.І як розрулити таку ситуацію?
Варіантів фактично 2 - або уламати Україну(Зеленського) або РФ(путіна). Або і того і того по-трошки.
Я особисто не вірю в ніякі домовленості в 2023 році. Але якщо вони і будуть то думаю буде заморозка на лінії на 2022 рік. Це якщо Китай дійсно зацікавлений в закінченні війни і натисне на путіна. А в чому дійсно зацікавлений Китай я не знаю.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:58
andrijk777 написав:І як розрулити таку ситуацію?
Варіантів фактично 2 - або уламати Україну(Зеленського) або РФ(путіна). Або і того і того по-трошки.
По-перше, Україна не равно Зеленський.
Не тащи сюди россію. Це росія равно Путін
По-друге, на що уламувати Україну ?
По-трете, на що уламувати Путіна ?
Раз перднув, то розписуй всі варіанти
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:00
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
1 Все що погіршує ситуацію в педерації - покращує наші шанси
Так в тому то й діло, що плавна девальвації покращує ситуацію. Народ терпить, не протестує, дефіцит бюджету латається.
Для нас значно краще було коли вони на початку року тримали курс по 80 і щомісяця витрачали значну суму резервів. Я сподівався, що так буде до виборів, але вони почали примати міри значно раніше.
Поки в резервах є валюта - економічно їх не перемогти.
Denik написав:
Навіть таке зростання курсу може призвести або до відтоку депозитів із банків, або піднімуть ставку - тоді розвалиться іпотека.
Це все неважливо. Скільки треба - стільки рубля надрукують, зарплати ментам проіндексують...
Єдине що може зупинити війну - вичерпання валютних резервів.
путін не допустить обнулення резервів - він на все життя запам'ятав дефолт 1998 року і його наслідки. Курс буде 200, але резерви будуть тримати.
Але резерви це фігня. Головне експорт(нафти). Поки йде експорт нафти і нафтопродуктів по нормальних цінах краху економіки РФ не буде.
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