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Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:55
Якщо цієї зими ми знову будемо без світла, то москалі обовязково повинні також.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:05
До кінця літа - в Криму!©
До жовтня (чи коли там почнеться болото) - залишилось 1,5міс. Думаєте, щось значно зміниться на фронті за такий короткий термін?
Ааа, так - ще ж не добіг термін прогнозу впевненого в собі Б з папочкою на столі))
А що - ти вже за мене подумав? Подумав, як кіт, чи як пес?
І який результат твого думання?
Заморозка - наче, найбільше проглядається...
Але як саме буде вона виглядати?
Як АТО/ОСС?
Чи щось "нове" придумають?
Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:17
Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:33
Я тобі написав - роби свою справу
З приводу мого думання
Після твого аватарного висеру про те, як треба всіх обкласти податками
Я перед свинями бісер не буду розповсюджувати
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