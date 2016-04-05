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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4831483248334834
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:55


Якщо цієї зими ми знову будемо без світла, то москалі обовязково повинні також.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:05

До кінця літа - в Криму!©

  Дюрі-бачі написав:Всі чекають на результат ЗСУ
До жовтня (чи коли там почнеться болото) - залишилось 1,5міс. Думаєте, щось значно зміниться на фронті за такий короткий термін?
Ааа, так - ще ж не добіг термін прогнозу впевненого в собі Б з папочкою на столі))
  pesikot написав:Ти роби свою справу та не намагайся думати
А що - ти вже за мене подумав? Подумав, як кіт, чи як пес? :)
І який результат твого думання? :)
  andrijk777 написав:Я особисто не вірю в ніякі домовленості в 2023 році. Але якщо вони і будуть то думаю буде заморозка на лінії на 2022 рік
Заморозка - наче, найбільше проглядається...
Але як саме буде вона виглядати?
Як АТО/ОСС?
Чи щось "нове" придумають?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:17

  Успіх написав:Але як саме буде вона виглядати?
ты там видосики снимаешь?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:33

  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти роби свою справу та не намагайся думати
А що - ти вже за мене подумав? Подумав, як кіт, чи як пес? :)
І який результат твого думання? :)

Я тобі написав - роби свою справу

З приводу мого думання

Після твого аватарного висеру про те, як треба всіх обкласти податками
Я перед свинями бісер не буду розповсюджувати
pesikot
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  #<1 ... 4831483248334834
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