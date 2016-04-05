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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4830483148324833
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:58

  andrijk777 написав:І як розрулити таку ситуацію?

Варіантів фактично 2 - або уламати Україну(Зеленського) або РФ(путіна). Або і того і того по-трошки. :D

По-перше, Україна не равно Зеленський.
Не тащи сюди россію. Це росія равно Путін

По-друге, на що уламувати Україну ?
По-трете, на що уламувати Путіна ?

Раз перднув, то розписуй всі варіанти
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:55


Якщо цієї зими ми знову будемо без світла, то москалі обовязково повинні також.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:05

До кінця літа - в Криму!©

  Дюрі-бачі написав:Всі чекають на результат ЗСУ
До жовтня (чи коли там почнеться болото) - залишилось 1,5міс. Думаєте, щось значно зміниться на фронті за такий короткий термін?
Ааа, так - ще ж не добіг термін прогнозу впевненого в собі Б з папочкою на столі))
  pesikot написав:Ти роби свою справу та не намагайся думати
А що - ти вже за мене подумав? Подумав, як кіт, чи як пес? :)
І який результат твого думання? :)
  andrijk777 написав:Я особисто не вірю в ніякі домовленості в 2023 році. Але якщо вони і будуть то думаю буде заморозка на лінії на 2022 рік
Заморозка - наче, найбільше проглядається...
Але як саме буде вона виглядати?
Як АТО/ОСС?
Чи щось "нове" придумають?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:17

  Успіх написав:Але як саме буде вона виглядати?
ты там видосики снимаешь?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:01

Що за ...???!!!!!!

То ми воюємо чи коники ліпимо?
Може з пластиліну Ф-16 виліпити?!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:20

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Всі чекають на результат ЗСУ
До жовтня (чи коли там почнеться болото) - залишилось 1,5міс. Думаєте, щось значно зміниться на фронті за такий короткий термін?
Ааа, так - ще ж не добіг термін прогнозу впевненого в собі Б з папочкою на столі))
  pesikot написав:Ти роби свою справу та не намагайся думати
А що - ти вже за мене подумав? Подумав, як кіт, чи як пес? :)
І який результат твого думання? :)

Роби свою справу і не ...

Я тобі багато разів казав, що треба робити
Але ти хамло, яке не хоче нікого слухати

Ти повинен вибачатись за свій вибір ЗЕ!
А потім щось триндіти
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Але якщо вони і будуть то думаю буде заморозка на лінії на 2022 рік.
Про "лінію" на який період часу йдеться мова?

У 2022 році були декілька значних моментів:
— признання росією бананових республік у межах адміністративних одиниць областей;
— повномасштабне вторгнення;
— приєднання до росії Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей в межах адміністративних одиниць області.

росія не може відкрити лінію на початок 2022 року, так і на зазначеному якомусь етапі. Оскільки це буде для них поразка й може визнати внутрішній дисбаланс. Вони будуть вимагати повний контроль над цими областями, оскільки вони включили їх у свою конституцію (зробили вони це не просто так) і відкочувати зміни це теж поразка.

Інший світ це повинен розуміти добре. Або світ робить паузу на декілька років і потім усе починається наново, або питання слід вирішити остаточно.
Howl
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