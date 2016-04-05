По-перше, Україна не равно Зеленський.
Не тащи сюди россію. Це росія равно Путін
По-друге, на що уламувати Україну ?
По-трете, на що уламувати Путіна ?
Раз перднув, то розписуй всі варіанти
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:58
По-перше, Україна не равно Зеленський.
Не тащи сюди россію. Це росія равно Путін
По-друге, на що уламувати Україну ?
По-трете, на що уламувати Путіна ?
Раз перднув, то розписуй всі варіанти
Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:55
Якщо цієї зими ми знову будемо без світла, то москалі обовязково повинні також.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:05
До кінця літа - в Криму!©
До жовтня (чи коли там почнеться болото) - залишилось 1,5міс. Думаєте, щось значно зміниться на фронті за такий короткий термін?
Ааа, так - ще ж не добіг термін прогнозу впевненого в собі Б з папочкою на столі))
А що - ти вже за мене подумав? Подумав, як кіт, чи як пес?
І який результат твого думання?
Заморозка - наче, найбільше проглядається...
Але як саме буде вона виглядати?
Як АТО/ОСС?
Чи щось "нове" придумають?
Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:17
Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:01
Що за ...???!!!!!!
То ми воюємо чи коники ліпимо?
Може з пластиліну Ф-16 виліпити?!!!
Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:20
Роби свою справу і не ...
Я тобі багато разів казав, що треба робити
Але ти хамло, яке не хоче нікого слухати
Ти повинен вибачатись за свій вибір ЗЕ!
А потім щось триндіти
Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Про "лінію" на який період часу йдеться мова?
У 2022 році були декілька значних моментів:
— признання росією бананових республік у межах адміністративних одиниць областей;
— повномасштабне вторгнення;
— приєднання до росії Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей в межах адміністративних одиниць області.
росія не може відкрити лінію на початок 2022 року, так і на зазначеному якомусь етапі. Оскільки це буде для них поразка й може визнати внутрішній дисбаланс. Вони будуть вимагати повний контроль над цими областями, оскільки вони включили їх у свою конституцію (зробили вони це не просто так) і відкочувати зміни це теж поразка.
Інший світ це повинен розуміти добре. Або світ робить паузу на декілька років і потім усе починається наново, або питання слід вирішити остаточно.
Додано: Суб 12 сер, 2023 00:16
Уточнення - Миколаївську вони не приєднали по конституції, натомість приєднали Донецьку та Луганську. І того вони йоршик недавно озвучував їх хотілки по заморозці - ми маємо віддати їм Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську. Але із цих 4-х областей орки контролюють майже всю тільки Луганську область. Інші 3 області вони контролюють лише частково, причому Херсонську та Запорізьку навіть без адмін. центрів. Тому ніхто в здоровому глузді у нас не віддасть їм ці території.
А на рахунок чи світ розуміє розклади по нам... Ну розуміють і що? Ми також розуміли розклади по умовній Сирії, але нам якось до неї завжди фіолетово було у практичному сенсі, хоча ми й співчували їм. А Захід хоча б допомогає практично наскільки може або настільки, щоб не звинуватили їх у бездіяльності. Але така допомога це не гарантія результату, чого б їм перейматися, що заморозка може лишити нас ще 4-х областей крім Криму
Додано: Суб 12 сер, 2023 01:11
Це ваші фантазії чи наведете реальні приклади?..
Хто з ким домовився, чи дійсно немає ударів, що отримала натомість рб? Чи так аби щоки надуть
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