RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4831483248334834>
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 18:58

  andrijk777 написав:І як розрулити таку ситуацію?

Варіантів фактично 2 - або уламати Україну(Зеленського) або РФ(путіна). Або і того і того по-трошки. :D

По-перше, Україна не равно Зеленський.
Не тащи сюди россію. Це росія равно Путін

По-друге, на що уламувати Україну ?
По-трете, на що уламувати Путіна ?

Раз перднув, то розписуй всі варіанти
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8298
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:55


Якщо цієї зими ми знову будемо без світла, то москалі обовязково повинні також.
Schmit
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:05

До кінця літа - в Криму!©

  Дюрі-бачі написав:Всі чекають на результат ЗСУ
До жовтня (чи коли там почнеться болото) - залишилось 1,5міс. Думаєте, щось значно зміниться на фронті за такий короткий термін?
Ааа, так - ще ж не добіг термін прогнозу впевненого в собі Б з папочкою на столі))
  pesikot написав:Ти роби свою справу та не намагайся думати
А що - ти вже за мене подумав? Подумав, як кіт, чи як пес? :)
І який результат твого думання? :)
  andrijk777 написав:Я особисто не вірю в ніякі домовленості в 2023 році. Але якщо вони і будуть то думаю буде заморозка на лінії на 2022 рік
Заморозка - наче, найбільше проглядається...
Але як саме буде вона виглядати?
Як АТО/ОСС?
Чи щось "нове" придумають?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 20:17

  Успіх написав:Але як саме буде вона виглядати?
ты там видосики снимаешь?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18673
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2178 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:01

Що за ...???!!!!!!

То ми воюємо чи коники ліпимо?
Може з пластиліну Ф-16 виліпити?!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Але якщо вони і будуть то думаю буде заморозка на лінії на 2022 рік.
Про "лінію" на який період часу йдеться мова?

У 2022 році були декілька значних моментів:
— признання росією бананових республік у межах адміністративних одиниць областей;
— повномасштабне вторгнення;
— приєднання до росії Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей в межах адміністративних одиниць області.

росія не може відкрити лінію на початок 2022 року, так і на зазначеному якомусь етапі. Оскільки це буде для них поразка й може визнати внутрішній дисбаланс. Вони будуть вимагати повний контроль над цими областями, оскільки вони включили їх у свою конституцію (зробили вони це не просто так) і відкочувати зміни це теж поразка.

Інший світ це повинен розуміти добре. Або світ робить паузу на декілька років і потім усе починається наново, або питання слід вирішити остаточно.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5495
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 00:16

  Howl написав:
  andrijk777 написав:Але якщо вони і будуть то думаю буде заморозка на лінії на 2022 рік.
Про "лінію" на який період часу йдеться мова?

У 2022 році були декілька значних моментів:
— признання росією бананових республік у межах адміністративних одиниць областей;
— повномасштабне вторгнення;
— приєднання до росії Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей в межах адміністративних одиниць області.

росія не може відкрити лінію на початок 2022 року, так і на зазначеному якомусь етапі. Оскільки це буде для них поразка й може визнати внутрішній дисбаланс. Вони будуть вимагати повний контроль над цими областями, оскільки вони включили їх у свою конституцію (зробили вони це не просто так) і відкочувати зміни це теж поразка.

Інший світ це повинен розуміти добре. Або світ робить паузу на декілька років і потім усе починається наново, або питання слід вирішити остаточно.

Уточнення - Миколаївську вони не приєднали по конституції, натомість приєднали Донецьку та Луганську. І того вони йоршик недавно озвучував їх хотілки по заморозці - ми маємо віддати їм Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську. Але із цих 4-х областей орки контролюють майже всю тільки Луганську область. Інші 3 області вони контролюють лише частково, причому Херсонську та Запорізьку навіть без адмін. центрів. Тому ніхто в здоровому глузді у нас не віддасть їм ці території.
А на рахунок чи світ розуміє розклади по нам... Ну розуміють і що? Ми також розуміли розклади по умовній Сирії, але нам якось до неї завжди фіолетово було у практичному сенсі, хоча ми й співчували їм. А Захід хоча б допомогає практично наскільки може або настільки, щоб не звинуватили їх у бездіяльності. Але така допомога це не гарантія результату, чого б їм перейматися, що заморозка може лишити нас ще 4-х областей крім Криму
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 01.06.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 01:11

  Xenon написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Xenon написав:Ввсе простіше

Скоріш за все є домовленості закулісні
та невже. То що ж по решті питань не домовились якщо все так просто.
Про домовленості з парашкою взагалі смішно читати


Звичайно що є закулісні домовленості по деяких питаннях.

Так само як у нас є домовленості з Білоруссю. (Ударів з боку РБ немає з березня минулого року, і дип відносини у нас з РБ не розірвані)

Це ваші фантазії чи наведете реальні приклади?..
Хто з ким домовився, чи дійсно немає ударів, що отримала натомість рб? Чи так аби щоки надуть
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 19.02.14
Подякував: 498 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 08:15

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Але як саме буде вона виглядати?
ты там видосики снимаешь?

Так і знав, що моє відео десь гуляє по інтернеті... :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 18.03.21
Подякував: 206 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:22

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:І як розрулити таку ситуацію?

Варіантів фактично 2 - або уламати Україну(Зеленського) або РФ(путіна). Або і того і того по-трошки. :D

По-перше, Україна не равно Зеленський.
Не тащи сюди россію. Це росія равно Путін

По-друге, на що уламувати Україну ?
По-трете, на що уламувати Путіна ?

Раз перднув, то розписуй всі варіанти
спочатку на припинення вогню, а там вже буде пошук рішення дипломатичним шляхом.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 480
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4831483248334834>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119066
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495261
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6031
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.