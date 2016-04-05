Додано: Суб 12 сер, 2023 00:16

Howl написав: andrijk777 написав: Але якщо вони і будуть то думаю буде заморозка на лінії на 2022 рік. Але якщо вони і будуть то думаю буде заморозка на лінії на 2022 рік. Про "лінію" на який період часу йдеться мова?



У 2022 році були декілька значних моментів:

— признання росією бананових республік у межах адміністративних одиниць областей;

— повномасштабне вторгнення;

— приєднання до росії Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей в межах адміністративних одиниць області.



росія не може відкрити лінію на початок 2022 року, так і на зазначеному якомусь етапі. Оскільки це буде для них поразка й може визнати внутрішній дисбаланс. Вони будуть вимагати повний контроль над цими областями, оскільки вони включили їх у свою конституцію (зробили вони це не просто так) і відкочувати зміни це теж поразка.



Інший світ це повинен розуміти добре. Або світ робить паузу на декілька років і потім усе починається наново, або питання слід вирішити остаточно. Про "лінію" на який період часу йдеться мова?У 2022 році були декілька значних моментів:— признання росією бананових республік у межах адміністративних одиниць областей;— повномасштабне вторгнення;— приєднання до росії Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей в межах адміністративних одиниць області.росія не може відкрити лінію на початок 2022 року, так і на зазначеному якомусь етапі. Оскільки це буде для них поразка й може визнати внутрішній дисбаланс. Вони будуть вимагати повний контроль над цими областями, оскільки вони включили їх у свою конституцію (зробили вони це не просто так) і відкочувати зміни це теж поразка.Інший світ це повинен розуміти добре. Або світ робить паузу на декілька років і потім усе починається наново, або питання слід вирішити остаточно.

Уточнення - Миколаївську вони не приєднали по конституції, натомість приєднали Донецьку та Луганську. І того вони йоршик недавно озвучував їх хотілки по заморозці - ми маємо віддати їм Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську. Але із цих 4-х областей орки контролюють майже всю тільки Луганську область. Інші 3 області вони контролюють лише частково, причому Херсонську та Запорізьку навіть без адмін. центрів. Тому ніхто в здоровому глузді у нас не віддасть їм ці території.А на рахунок чи світ розуміє розклади по нам... Ну розуміють і що? Ми також розуміли розклади по умовній Сирії, але нам якось до неї завжди фіолетово було у практичному сенсі, хоча ми й співчували їм. А Захід хоча б допомогає практично наскільки може або настільки, щоб не звинуватили їх у бездіяльності. Але така допомога це не гарантія результату, чого б їм перейматися, що заморозка може лишити нас ще 4-х областей крім Криму