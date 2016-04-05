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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4831483248334834
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 09:53

Україну чекає складний політичний сезон через голоси, що гучніше звучать, про необхідність переговорів з Росією і укладення мирної угоди, — Кулеба

"Ми все одно обов'язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь... Усі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що потрібні переговори. Це не від чиновників звучить, але гучнішають ці голоси. Ми робитимемо все в рамках міжнародного права та кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали".


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 10:04

  Banderlog написав:
  pesikot написав:По-друге, на що уламувати Україну ?
По-трете, на що уламувати Путіна ?
...розписуй всі варіанти
спочатку на припинення вогню, а там вже буде пошук рішення дипломатичним шляхом.

Скільки вже з 2014-го було домовленостей про припинення вогню? Кацапи жодного разу їх не дотримувались.
Має бути відведення їх військ на болота. Інша справа - до якої межі. Маю сумніви, що вони вийдуть з Криму, але з Донбасу - запросто, бо він їм не потрібний. Запоріжжя та Херсон - хз.
А ось і тривога лунає...мда.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Війна - це в першу чергу бізнес!

Бізнес на краві? Так твій кумир заявляв опоненту на виборах? Га? І шо тепер? Га? Тепер тебе все влаштовує? Обрав? Зробив всіх разом? От і насолоджуйся бізнесом на крові і не вякай- все справедливо :twisted:
  Успіх написав:то треба ЯКОСЬ ПО-ІНШОМУ вирішувати/зупинити цю війну!

Та ти шо? Невже? А якже бізнес на крові? На якому проклятий Порох чи може Зе разом з тобою я вже заплутався, тож молотиш бабло на крові, молоти далі :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Війна - це в першу чергу бізнес! І бізнес як для чиновників, так тим більше і для інших країн!
Таке враження, що їм так вигідно і розтягують це все...(приклад - годування 1,5р. чайною ложечкою зброєю/технікою/боєприпасами... - а літаки, то і ще НЕ на часі!)

От ти знаєш, що таке пакистанські снаряди. Десь недавно була новина, що США закупили пакистанські снаряди 155мм для України.
Ти вже знаєш, що таке пакистанські снаряди. Поясни мені, чому їх купляють разом з корейськими, ізраїльскими, японськими та іншими? При цьому, цього разу не для якихось ржавих гвоздик, а для Цезарів, панцергаубиць та інших, які по ціні одна штука - як вся твоя батарея?
P.S. Як ви вирішуєте проблему з ВСП на Новій пошті?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:кось дуже проблемно з вами сперечатись.
Є на ринку сотні тисяч дронів для НАТО?
По-моєму немає навіть десятків тисяч.
Відповідно, навіщо це ваше переливання з пустого в порожнє типу "уже закупали бы"? Ні, не закупали б, тому що їх немає на ринку. Все.

Це ви переливаєте з пустого в порожнє. Розказуєте, що дрони - це вбивці танкових військ і за ними майбутнє.
Перші дрони, які в нас зявилися - це були Swichblade від США. І люди, які знають людей, які ними користувалися, кажуть, що вони доволі непогані. Кращі, ніж самопальні FPV, в яких купа як дитячих, так і принципових проблем.
Зараз передають малими партіями Phoenix Ghost, але про їх ефективність ще не чув.
І наростити виробництво нє є проблемою, це, на відміну від Javelin чи Stinger - нова зброя на сучасних компонентах, які можна знайти на ринку. Але чомусь жодна з країн НАТО не закупає їх сотнями тисяч. Натомість за результатами нашої війни більшість країн НАТО покращують свої танки і нарощують їх кількість. Закупають важкі БМП.
Ще за результатами нашої війни "вистрілили" HIMARS. Купа запитів на закупку і модернізацію існуючих. Черга на багато років вперед для Локшид Мартін.
Я не знаю, наскільки ви дружите з фізикою, але в дронів наразі є одна принципова проблема. Керування по радіосигналу, який глушиться. Супутникова навігація по радіосигналу, який теж глушиться. Причом глушилки не настільки дорогі, щоб їх не можна було встановити на нових танках, без істотної зміни в ціні.
Натомість більш-менш якісна інерційна навігація - це пара десятків тисяч доларів, менше десяти виробників і жорсткий експортний контроль. Захищений звязок, залізо та софт, які дадуть можливість самостійно визначати цілі - ще пара тисяч доларів. + підвищення ціни за рахунок зростання ваги, акумуляторів.
У підсумку отримаємо зброю, яка по ціні/ефективності займе нішу десь між ПТУРами і далекобійною артилерією, але аж ніяк не стане game changer'ом, який знищить танки.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:49

відродити Мінськ-2

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкрив "феномен" спірної пропозиції президента ОАЕ Мухаммеда бен Заїда Аль Нахайяна посадити Путіна і Зеленського за один стіл переговорів "заради миру".

Зазначимо, відповідний варіант для завершення війни в Україні лідер ОАЕ озвучив під час "кліматичної" конференції ООН на початку серпня. Як зазначив Подоляк в ефірі національного телемарафону, РФ пішла б на цей крок, оскільки прагне до переговорів з Києвом, щоб відродити формат "Мінськ два".

"Феномен дуже примітивний. Вони хочуть запустити переговорний процес, звісно, не заради якогось результату. Ніякого результату не буде. А заради "Мінська два" - самого процесу, який походу свого просування дозволить Росії далі вбивати, далі провокувати, далі інвестувати гроші в різні осередки нестабільності не тільки в Україні, а й по світу, далі проводити корупційні якісь дії і так далі. Тобто Росії потрібен переговорний процес виключно в рамках посилення злочинних дій", - пояснив Подоляк.

Він в черговий раз нагадав позицію МЗС України про те, що неможливо вести діалог з країною-злочинницею принаймні до моменту деокупації територій України: "Дуже важливо не забувати, що Росія - це абсолютно юридично зафіксована Країна-злодій, вона вкрала частину територій, в даному випадку окупувала в рамках міжнародного права, і відповідно, вона абсолютно точно вбила велику кількість цивільного населення. Тобто, злодій і вбивця пропонує тепер політично і юридично врегулювати свої злочини", - вказав Подоляк.
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 11:53

Та ми - смикалисті! Даємо раду з усім!)))

  sashaqbl написав:США закупили пакистанські снаряди 155мм для України.
Ти вже знаєш, що таке пакистанські снаряди. Поясни мені, чому їх купляють разом з корейськими, ізраїльскими, японськими та іншими? При цьому, цього разу не для якихось ржавих гвоздик, а для Цезарів, панцергаубиць та інших, які по ціні одна штука - як вся твоя батарея?
Можливо, що це "браковані" попали тільки на 122мм, а всі решта/інші калібри - нормальні.
Але, ми і їх("таких") успішно вистріляли вже багато. Просто використовуємо їх тільки вдень. Але останнім часом вже НЕ пакистанські привозять.
  sashaqbl написав:Як ви вирішуєте проблему з ВСП на Новій пошті?
Ніколи проблем не було, так як переважно забираємо посилки разом з зампотилом/замполітом ;)
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