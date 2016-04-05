Додано: Суб 12 сер, 2023 11:40

andrijk777 написав: кось дуже проблемно з вами сперечатись.

Є на ринку сотні тисяч дронів для НАТО?

По-моєму немає навіть десятків тисяч.

Відповідно, навіщо це ваше переливання з пустого в порожнє типу "уже закупали бы"? Ні, не закупали б, тому що їх немає на ринку. Все. кось дуже проблемно з вами сперечатись.Є на ринку сотні тисяч дронів для НАТО?По-моєму немає навіть десятків тисяч.Відповідно, навіщо це ваше переливання з пустого в порожнє типу "уже закупали бы"? Ні, не закупали б, тому що їх немає на ринку. Все.

Це ви переливаєте з пустого в порожнє. Розказуєте, що дрони - це вбивці танкових військ і за ними майбутнє.Перші дрони, які в нас зявилися - це були Swichblade від США. І люди, які знають людей, які ними користувалися, кажуть, що вони доволі непогані. Кращі, ніж самопальні FPV, в яких купа як дитячих, так і принципових проблем.Зараз передають малими партіями Phoenix Ghost, але про їх ефективність ще не чув.І наростити виробництво нє є проблемою, це, на відміну від Javelin чи Stinger - нова зброя на сучасних компонентах, які можна знайти на ринку. Але чомусь жодна з країн НАТО не закупає їх сотнями тисяч. Натомість за результатами нашої війни більшість країн НАТО покращують свої танки і нарощують їх кількість. Закупають важкі БМП.Ще за результатами нашої війни "вистрілили" HIMARS. Купа запитів на закупку і модернізацію існуючих. Черга на багато років вперед для Локшид Мартін.Я не знаю, наскільки ви дружите з фізикою, але в дронів наразі є одна принципова проблема. Керування по радіосигналу, який глушиться. Супутникова навігація по радіосигналу, який теж глушиться. Причом глушилки не настільки дорогі, щоб їх не можна було встановити на нових танках, без істотної зміни в ціні.Натомість більш-менш якісна інерційна навігація - це пара десятків тисяч доларів, менше десяти виробників і жорсткий експортний контроль. Захищений звязок, залізо та софт, які дадуть можливість самостійно визначати цілі - ще пара тисяч доларів. + підвищення ціни за рахунок зростання ваги, акумуляторів.У підсумку отримаємо зброю, яка по ціні/ефективності займе нішу десь між ПТУРами і далекобійною артилерією, але аж ніяк не стане game changer'ом, який знищить танки.