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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 сер, 2023 13:15
Василь-Рівне
це все безумовно так...
але це наша влада, а не влада ворога
хоч до 24/02/22 дехто працював на ворога,
але наша влада впритул цього не помічала
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому нардепу, керівнику забороненої Комуністичної партії Петру Симоненку, який підтримав російську агресію
«Після прибуття російських спецназівців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартував у власному будинку та забезпечив продовольством. Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі», – повідомили у СБУ.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 13:24
sashaqbl написав:
Це ви переливаєте з пустого в порожнє. Розказуєте, що дрони - це вбивці танкових військ і за ними майбутнє.
та элементарный пример, сколько тысяч шахедов прилетело и какой от них эффект, решили ли они хоть одну боевую или политическую задачу? новомодная игрушка, которую можно сбить палкой.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 13:34
vitaliiangel написав: sashaqbl написав:
Це ви переливаєте з пустого в порожнє. Розказуєте, що дрони - це вбивці танкових військ і за ними майбутнє.
та элементарный пример, сколько тысяч шахедов прилетело и какой от них эффект, решили ли они хоть одну боевую или политическую задачу? новомодная игрушка, которую можно сбить палкой.
Ну з цим я теж не погоджусь. Це зброя, яка є доволі дешевою, придатна для виконання певних задач і яка створює нам купу проблем.
Як і ланцети.
Але не варто з них ліпити вундерваффе і гейм ченджера.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 13:37
vitaliiangel написав: sashaqbl написав:
Це ви переливаєте з пустого в порожнє. Розказуєте, що дрони - це вбивці танкових військ і за ними майбутнє.
та элементарный пример, сколько тысяч шахедов прилетело и какой от них эффект, решили ли они хоть одну боевую или политическую задачу? новомодная игрушка, которую можно сбить палкой.
у шахидов задачи не с военными воевать, а с инфраструктурой и гражданскими - уничтожать экономический и человеческий потенциал. себестоимость - копейки в масштабах войны. когда московиты достроят свои шахид-заводы и к нам полетят десятки или сотни дронов ежедневно, прочувствуем результаты
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Додано: Суб 12 сер, 2023 13:39
sashaqbl написав:
Але не варто з них ліпити вундерваффе і гейм ченджера.
Буде геймченджером, коли вони полетять сотнями за день: доведеться суттєво модифікувати ППО: додавати зенітні кулемети, бо ракет явно на всіх не хватить
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Додано: Суб 12 сер, 2023 14:02
У мереж активно поширюються відео, на яких видно густий дим навколо Кримського моста.
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Додано: Суб 12 сер, 2023 14:04
Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
Але не варто з них ліпити вундерваффе і гейм ченджера.
Буде геймченджером, коли вони полетять сотнями за день: доведеться суттєво модифікувати ППО: додавати зенітні кулемети, бо ракет явно на всіх не хватить
Якщо полетять... І якщо до того часу в нас не буде суттєвих змін в ППО.
Разом з тим згоден, їх дороги збивати ракетами, але разом з тим дорого посилати їх сотнями на гепарди чи евенджери. Тут питання тактики застосування.
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Bukka
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