але це наша влада, а не влада ворога хоч до 24/02/22 дехто працював на ворога, але наша влада впритул цього не помічала
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому нардепу, керівнику забороненої Комуністичної партії Петру Симоненку, який підтримав російську агресію
«Після прибуття російських спецназівців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартував у власному будинку та забезпечив продовольством. Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі», – повідомили у СБУ.
sashaqbl написав:Але не варто з них ліпити вундерваффе і гейм ченджера.
Буде геймченджером, коли вони полетять сотнями за день: доведеться суттєво модифікувати ППО: додавати зенітні кулемети, бо ракет явно на всіх не хватить
Якщо полетять... І якщо до того часу в нас не буде суттєвих змін в ППО. Разом з тим згоден, їх дороги збивати ракетами, але разом з тим дорого посилати їх сотнями на гепарди чи евенджери. Тут питання тактики застосування.
По данным Der Spiegel, военное ведомство попросило производителя Taurus интегрировать в дальнобойные крылатые ракеты ограничения, касающиеся программирования возможных целей. С помощью этих технических преобразований канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стремится исключить возможность украинских атак на российскую территорию, указывает издание.
При этом со стороны промышленности поступил ответ, что внесение подобных системных ограничений в Taurus возможно, но займет несколько недель. По информации журналистов, Шольц одобрит поставки Taurus Украине только в том случае, если он будет убежден в эффективности внесенных изменений.
Кроме того, по информации еженедельника, правительство ФРГ в настоящее время уже не связывает возможность поставок немецких крылатых ракет с аналогичной военной помощью США, то есть с поставками американских дальнобойных ракет ATACMS.
prodigy написав:У мереж активно поширюються відео, на яких видно густий дим навколо Кримського моста.
На рф сьогодні свято - день військово-повітряних сил. Вони відмічають його падінням літака Су-30 (екіпаж загинув) та відбиттям атаки кримським мостом (пишуть про понад 8 вибухів). Сподіваємось, що на цьому не зупиняться.
Варіантів фактично 2 - або уламати Україну(Зеленського) або РФ(путіна). Або і того і того по-трошки.
По-перше, Україна не равно Зеленський. Не тащи сюди россію. Це росія равно Путін
По-друге, на що уламувати Україну ? По-трете, на що уламувати Путіна ?
Раз перднув, то розписуй всі варіанти
спочатку на припинення вогню, а там вже буде пошук рішення дипломатичним шляхом.
Вибачте, але це якась ваша наівність.
Якщо декому тре перднути (я не про вас), а не розписати. Прийдеться мені це зробити
1) Як правильно сказала fler, то з 2014 року таких припинень вогню було безліч і всі вони були порушені россіянами. Навіть Зеленський, коли побачив в очах Путіна мир, то організовував перемир"я. Але це тільки привело до втрати терріторій в сірий зоні, а припинення вогню так і не відбулось
2) Дипломатичні шляхи ? А у мене питання, а з ким домомовлятись ? З Путіним ? Так він усі домовленості кидає через стегно Взяти недавню зернову угоду. Це була угода між РФ, ООН і Турцією, до речі. І що, це якось завадило Путіни ту угоду похерити ? І не просто похерити, а ще й почав бити по зерновій інфраструктурі України
Я звертаюсь до всіх форумчан цієї гілки - не робіть якусь примарну надію, що припинення вогню та дипломатичні шляхи з РФ якось допоможуть Україні Все буде вирішуватись на полях боїв