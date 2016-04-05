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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 48334834483548364837>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 13:15

Василь-Рівне це все безумовно так...

але це наша влада, а не влада ворога
хоч до 24/02/22 дехто працював на ворога,
але наша влада впритул цього не помічала

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому нардепу, керівнику забороненої Комуністичної партії Петру Симоненку, який підтримав російську агресію

«Після прибуття російських спецназівців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартував у власному будинку та забезпечив продовольством. Потім з 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі», – повідомили у СБУ.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 13:24

  sashaqbl написав:Це ви переливаєте з пустого в порожнє. Розказуєте, що дрони - це вбивці танкових військ і за ними майбутнє.
та элементарный пример, сколько тысяч шахедов прилетело и какой от них эффект, решили ли они хоть одну боевую или политическую задачу? новомодная игрушка, которую можно сбить палкой.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 13:34

  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:Це ви переливаєте з пустого в порожнє. Розказуєте, що дрони - це вбивці танкових військ і за ними майбутнє.
та элементарный пример, сколько тысяч шахедов прилетело и какой от них эффект, решили ли они хоть одну боевую или политическую задачу? новомодная игрушка, которую можно сбить палкой.

Ну з цим я теж не погоджусь. Це зброя, яка є доволі дешевою, придатна для виконання певних задач і яка створює нам купу проблем.
Як і ланцети.
Але не варто з них ліпити вундерваффе і гейм ченджера.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Але не варто з них ліпити вундерваффе і гейм ченджера.

Буде геймченджером, коли вони полетять сотнями за день: доведеться суттєво модифікувати ППО: додавати зенітні кулемети, бо ракет явно на всіх не хватить
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 14:02

Кримський міст зазнав ракетної атаки

У мереж активно поширюються відео, на яких видно густий дим навколо Кримського моста.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 14:04

  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:Але не варто з них ліпити вундерваффе і гейм ченджера.

Буде геймченджером, коли вони полетять сотнями за день: доведеться суттєво модифікувати ППО: додавати зенітні кулемети, бо ракет явно на всіх не хватить

Якщо полетять... І якщо до того часу в нас не буде суттєвих змін в ППО.
Разом з тим згоден, їх дороги збивати ракетами, але разом з тим дорого посилати їх сотнями на гепарди чи евенджери. Тут питання тактики застосування.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 14:53

По данным Der Spiegel, военное ведомство попросило производителя Taurus интегрировать в дальнобойные крылатые ракеты ограничения, касающиеся программирования возможных целей. С помощью этих технических преобразований канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стремится исключить возможность украинских атак на российскую территорию, указывает издание.

При этом со стороны промышленности поступил ответ, что внесение подобных системных ограничений в Taurus возможно, но займет несколько недель. По информации журналистов, Шольц одобрит поставки Taurus Украине только в том случае, если он будет убежден в эффективности внесенных изменений.

Кроме того, по информации еженедельника, правительство ФРГ в настоящее время уже не связывает возможность поставок немецких крылатых ракет с аналогичной военной помощью США, то есть с поставками американских дальнобойных ракет ATACMS.

https://www.dw.com/ru/berlin-izucaet-vozmoznuu-postavku-kievu-raket-taurus/a-66499997
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 15:41

Ще не вечір...

  prodigy написав:У мереж активно поширюються відео, на яких видно густий дим навколо Кримського моста.

На рф сьогодні свято - день військово-повітряних сил. Вони відмічають його падінням літака Су-30 (екіпаж загинув) та відбиттям атаки кримським мостом (пишуть про понад 8 вибухів). Сподіваємось, що на цьому не зупиняться. :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 15:52

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:І як розрулити таку ситуацію?

Варіантів фактично 2 - або уламати Україну(Зеленського) або РФ(путіна). Або і того і того по-трошки. :D

По-перше, Україна не равно Зеленський.
Не тащи сюди россію. Це росія равно Путін

По-друге, на що уламувати Україну ?
По-трете, на що уламувати Путіна ?

Раз перднув, то розписуй всі варіанти
спочатку на припинення вогню, а там вже буде пошук рішення дипломатичним шляхом.

Вибачте, але це якась ваша наівність.

Якщо декому тре перднути (я не про вас), а не розписати. Прийдеться мені це зробити

1) Як правильно сказала fler, то з 2014 року таких припинень вогню було безліч і всі вони були порушені россіянами.
Навіть Зеленський, коли побачив в очах Путіна мир, то організовував перемир"я. Але це тільки привело до втрати терріторій в сірий зоні, а припинення вогню так і не відбулось

2) Дипломатичні шляхи ? А у мене питання, а з ким домомовлятись ? З Путіним ? Так він усі домовленості кидає через стегно
Взяти недавню зернову угоду. Це була угода між РФ, ООН і Турцією, до речі. І що, це якось завадило Путіни ту угоду похерити ?
І не просто похерити, а ще й почав бити по зерновій інфраструктурі України

Я звертаюсь до всіх форумчан цієї гілки - не робіть якусь примарну надію, що припинення вогню та дипломатичні шляхи з РФ якось допоможуть Україні
Все буде вирішуватись на полях боїв
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я звертаюсь до всіх форумчан цієї гілки - не робіть якусь примарну надію, що припинення вогню та дипломатичні шляхи з РФ якось допоможуть Україні
Все буде вирішуватись на полях боїв


А те що на полях боїв щось може вирішитись на корсть України то не примарна надія
fox767676
 
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