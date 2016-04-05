Взяти недавню зернову угоду. Це була угода між РФ, ООН і Турцією, до речі. І що, це якось завадило Путіни ту угоду похерити ? І не просто похерити, а ще й почав бити по зерновій інфраструктурі України
пуйло погодився на зернову угоду не за просто так -в рф бажали щоб запроцював аміакопровід з Одеси -зняття санкцій по міндобривам -не відключати від swift Россельхозбанк на час дії зернової угоди (The move is seen as a carrot to convince Moscow to extend the Black Sea agreement beyond its July 17 expiry deadline)
Russian Agricultural Bank to be allowed on SWIFT for grain deal
In June President Vladimir Putin warned of withdrawing from the Black Sea grain deal due to the "failure of the West to fulfil its promises of facilitating the export of Russian agricultural goods to global markets".
населенням постійно маніпулюють, частина маніпуляції полягає в неправдивій інформації (або видання бажаного за дійсне) не закликаю вірити тому що, нам в вуха вливають кожного дня але частина правди є більшим обманом чим сам обман
населенням постійно маніпулюють, частина маніпуляції полягає в неправдивій інформації (або видання бажаного за дійсне) не закликаю вірити тому що, нам в вуха вливають кожного дня але частина правди є більшим обманом чим сам обман
Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито. Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.
sashaqbl написав:Це ви переливаєте з пустого в порожнє. Розказуєте, що дрони - це вбивці танкових військ і за ними майбутнє.
та элементарный пример, сколько тысяч шахедов прилетело и какой от них эффект, решили ли они хоть одну боевую или политическую задачу? новомодная игрушка, которую можно сбить палкой.
елементарна математика. Ціна тисячі шахедів 50 лямів. Це приблизно 8 танків Леопрад. Давайте перефразуємо ваше питання так: решили ли они(8 Леопардів) хоть одну боевую или политическую задачу? Надіюсь очевидно наскільки смішно звучить ваше питання?
населенням постійно маніпулюють, частина маніпуляції полягає в неправдивій інформації (або видання бажаного за дійсне) не закликаю вірити тому що, нам в вуха вливають кожного дня але частина правди є більшим обманом чим сам обман
Я ще тоді критикував Зеленського за його "я побачив в очах Путіна мир" Я писав про той оманський вояж
І вважаю, що саме той оманський вояж став передумовою, з боку РФ, для розширення війни та широкомасштабного вторгнення
Але то було тоді, а я про зараз
Про що зараз домовлятись з Пуйлом ?
Типу, Україна віддає 4 області, а рашисти більше не нападають на нас ? Ну це наражати наших громадян з 4-х областей на небезпеку і смерть І це не зупинить Путина, а тільки підбадьорить - прокатило, можно робити це з іншими областями України
Варіант - Путін віддасть 4 області, але Крим не чіпайте. Щось я не вірю в таку фантастику. Бо у них там ці області в книзі записані. Ніт, я розумію, що своєму плебсу вони можуть пояснити що завгодно, навіть чому віддали 4 області, але вважаю цей варіант малоймовірний
"Киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе. Разрушений и пострадавших нет".
До этого о сбитии еще одной ракеты над Керченским проливом отрапортовали оккупационные власти полуострова.