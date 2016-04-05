населенням постійно маніпулюють, частина маніпуляції полягає в неправдивій інформації (або видання бажаного за дійсне) не закликаю вірити тому що, нам в вуха вливають кожного дня але частина правди є більшим обманом чим сам обман
Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито. Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.
Проводили і до чого домовились ? Може розкажешь про результати
prodigy написав:Василь-Рівне це все безумовно так... але це наша влада
Це бачить весь цивілізований світ, буквально тільки що повідомлення, це порушення всіх демократичних принципів і силове цькування опозиції, вони не з рашистами воюють, а з українцями і Ви розумієте хто це бореться з українцями в комфортних умовах:
"Прямий" заявив (https://prm.ua/ru/priamoy-zaiavliaet-ob ... telekanal/) про повторну спробу влади заарештувати телеканал і передати його в управління скандальній АРМА Вчора пройшли обшуки у Володимира Макеєнка, який, як повідомляється, вже три роки не є власником "Прямого" каналу. В ефірі "Прямого" заявили, що під час обшуків вилучили оригінал нотаріально завірених свідчень колишнього керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького, який у липні 2020 року підтвердив: керівники ДБР давали вказівки слідчим вжити заходів щодо арешту телеканалу "Прямий". Вилучивши ці документи, ДБР практично позбавили телеканал права захищати свої інтереси у міжнародних судах. Також не виключено бажання влади передати телеканал до управління АРМА. На думку антикорупціонерів, після скандального призначення нового глави цей орган став повністю підконтрольним Банковій. Як відомо, справу проти телеканалу "Прямий" відкрили за заявою Андрія Портнова – екс-чиновника адміністрації Януковича, багаторічного куратора проросійських сил в Україні.