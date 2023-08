prodigy написав:

Взяти недавню зернову угоду. Це була угода між РФ, ООН і Турцією, до речі. І що, це якось завадило Путіни ту угоду похерити ?

І не просто похерити, а ще й почав бити по зерновій інфраструктурі України

Russian Agricultural Bank to be allowed on SWIFT for grain deal

In June President Vladimir Putin warned of withdrawing from the Black Sea grain deal due to the "failure of the West to fulfil its promises of facilitating the export of Russian agricultural goods to global markets".

пуйло погодився на зернову угоду не за просто так-в рф бажали щоб запроцював аміакопровід з Одеси-зняття санкцій по міндобривам-не відключати від swift Россельхозбанк на час дії зернової угоди (The move is seen as a carrot to convince Moscow to extend the Black Sea agreement beyond its July 17 expiry deadline)