населенням постійно маніпулюють, частина маніпуляції полягає в неправдивій інформації (або видання бажаного за дійсне) не закликаю вірити тому що, нам в вуха вливають кожного дня але частина правди є більшим обманом чим сам обман
Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито. Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.
Проводили і до чого домовились ? Може розкажешь про результати
prodigy написав:Василь-Рівне це все безумовно так... але це наша влада
Це бачить весь цивілізований світ, буквально тільки що повідомлення, це порушення всіх демократичних принципів і силове цькування опозиції, вони не з рашистами воюють, а з українцями і Ви розумієте хто це бореться з українцями в комфортних умовах:
"Прямий" заявив (https://prm.ua/ru/priamoy-zaiavliaet-ob ... telekanal/) про повторну спробу влади заарештувати телеканал і передати його в управління скандальній АРМА Вчора пройшли обшуки у Володимира Макеєнка, який, як повідомляється, вже три роки не є власником "Прямого" каналу. В ефірі "Прямого" заявили, що під час обшуків вилучили оригінал нотаріально завірених свідчень колишнього керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького, який у липні 2020 року підтвердив: керівники ДБР давали вказівки слідчим вжити заходів щодо арешту телеканалу "Прямий". Вилучивши ці документи, ДБР практично позбавили телеканал права захищати свої інтереси у міжнародних судах. Також не виключено бажання влади передати телеканал до управління АРМА. На думку антикорупціонерів, після скандального призначення нового глави цей орган став повністю підконтрольним Банковій. Як відомо, справу проти телеканалу "Прямий" відкрили за заявою Андрія Портнова – екс-чиновника адміністрації Януковича, багаторічного куратора проросійських сил в Україні.
andrijk777 написав:.......... Більше того! "Хтось" проводив перемовини в Турції в березні 2022 року. І все офіційно і відкрито. Закритими залишились тільки які "мирні пропозиції" пропонувала Україна тоді. Мені особисто це дуже цікаво.
andrijk777 написав:елементарна математика. Ціна тисячі шахедів 50 лямів. Це приблизно 8 танків Леопрад. Давайте перефразуємо ваше питання так: решили ли они(8 Леопардів) хоть одну боевую или политическую задачу? Надіюсь очевидно наскільки смішно звучить ваше питання?
Проблема в тому, що не досягнеш жодної цілі ні 800 Леопардами, ні 100 тис. шахедів. Армія має бути ЗБАЛАНСОВАНА. Ідея вундерваффе - це одне з тих простих очевидних і непрацюючих рішень. P.S. І шахеди, і ланцети і будь-які легкі доволі вразливі не тільки до РЕБу. Панцирі, тунгуски - які русня знімає з складів, в нашому випадку гепарди та евенджери - доволі ефективна зброя проти легких дронів. І вартість снарядів значно нижча, ніж вартість дрона. Дрони ефективні, поки бойові порядки не будуть в достатній мірі насичені ППО.
Успіх написав:Я, напевно, не можу і про свої сни зараз писати... - так? - ні про те, чи дістаємо ми до козачих лагерів, чи не дістаємо)) - ні про інтенсивність бою за останні дні)) - ні про успіхи, якщо вони є))
Просто позитивно промовчу
От бачишь, я так і казав про те, що наші хлопці роблять свою справу І що закінчення війни відбудеться на полях боїв
Ти лише підтвердив мою думку, хоча сам того і не зрозумів
Взяти недавню зернову угоду. Це була угода між РФ, ООН і Турцією, до речі. І що, це якось завадило Путіни ту угоду похерити ? І не просто похерити, а ще й почав бити по зерновій інфраструктурі України
пуйло погодився на зернову угоду не за просто так -в рф бажали щоб запроцював аміакопровід з Одеси -зняття санкцій по міндобривам -не відключати від swift Россельхозбанк на час дії зернової угоди (The move is seen as a carrot to convince Moscow to extend the Black Sea agreement beyond its July 17 expiry deadline)
Russian Agricultural Bank to be allowed on SWIFT for grain deal
In June President Vladimir Putin warned of withdrawing from the Black Sea grain deal due to the "failure of the West to fulfil its promises of facilitating the export of Russian agricultural goods to global markets".
Если не ошибаюсь зерновая сделка и документ с пожеланиями рф это разные документы.
Помимо зерновой сделки рф подписала меморандум с ООН, что ООН будет способствовать чему-то там согласно меморандума. И этот документ подписывался сугубо с ООН.
sashaqbl написав:Це ви переливаєте з пустого в порожнє. Розказуєте, що дрони - це вбивці танкових військ і за ними майбутнє.
та элементарный пример, сколько тысяч шахедов прилетело и какой от них эффект, решили ли они хоть одну боевую или политическую задачу? новомодная игрушка, которую можно сбить палкой.
елементарна математика. Ціна тисячі шахедів 50 лямів. Це приблизно 8 танків Леопрад. Давайте перефразуємо ваше питання так: решили ли они(8 Леопардів) хоть одну боевую или политическую задачу? Надіюсь очевидно наскільки смішно звучить ваше питання?
Войны разные бывают, НАТО никогда не будет воевать так, как это делаем мы. Поэтому им нужны тяжёлые БМП и танки, которые поедут добивать уничтоженного томагавками, добитого авиацией, проутюженого хаймарсами противника. В нашей войне, к сожалению, танк может быть просто расходником.
Кто вам даст танки по 8 лямов ездить по минным полям, реклама не очень хорошая.
Востаннє редагувалось hume в Суб 12 сер, 2023 19:04, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:У мереж активно поширюються відео, на яких видно густий дим навколо Кримського моста.
На рф сьогодні свято - день військово-повітряних сил. Вони відмічають його падінням літака Су-30 (екіпаж загинув) та відбиттям атаки кримським мостом (пишуть про понад 8 вибухів). Сподіваємось, що на цьому не зупиняться.
Су-шка опять упала, потому что по Задорнову "была тяжелее воздуха"? Или всё ж биндеровцев работа?