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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:27
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Успіх
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:34
После прочтения заголовка есть ощущение,что автор видео хочет собрать максимум просмотров.
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hume
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37
Успіх написав:
[youtube]
Точно!
Закупайте срочно плавки, чтобы в Ялте было не стыдно на пляж выйти.
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antey1969
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37
pesikot написав: Успіх написав:
Я, напевно, не можу і про свої сни зараз писати... - так?
- ні про те, чи дістаємо ми до козачих лагерів, чи не дістаємо))
- ні про інтенсивність бою за останні дні))
- ні про успіхи, якщо вони є))
Просто позитивно промовчу
От бачишь, я так і казав про те, що наші хлопці роблять свою справу
І що закінчення війни відбудеться на полях боїв
Ти лише підтвердив мою думку, хоча сам того і не зрозумів
Ну, я більше хотів натякнути на те, що безпосередньо в цьому участь бере Успіх і мої побратими!
Так би мовити - творимо історію
Ну але нехай... - піхота нам передала велику подяку за підтримку, то ми і цьому раді! Раді допомогти!👍
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Успіх
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37
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Додано: Суб 12 сер, 2023 19:40
Всі помітили, що після хамства у Вільнюсі до найвеличнішого доси не приїхав жоден лідер союзників ???
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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