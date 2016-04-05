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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4835483648374838
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:27

Невже в Криму до кінця літа?©

Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:34

После прочтения заголовка есть ощущение,что автор видео хочет собрать максимум просмотров.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37

  Успіх написав:[youtube]

Точно!
Закупайте срочно плавки, чтобы в Ялте было не стыдно на пляж выйти.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37

За крок до перевороту думок©

  pesikot написав:
  Успіх написав:Я, напевно, не можу і про свої сни зараз писати... - так? :)
- ні про те, чи дістаємо ми до козачих лагерів, чи не дістаємо))
- ні про інтенсивність бою за останні дні))
- ні про успіхи, якщо вони є))

Просто позитивно промовчу :D

От бачишь, я так і казав про те, що наші хлопці роблять свою справу
І що закінчення війни відбудеться на полях боїв

Ти лише підтвердив мою думку, хоча сам того і не зрозумів :)

Ну, я більше хотів натякнути на те, що безпосередньо в цьому участь бере Успіх і мої побратими! :wink:
Так би мовити - творимо історію :D

Ну але нехай... - піхота нам передала велику подяку за підтримку, то ми і цьому раді! Раді допомогти!👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37

Сверхманевренный истребитель Су- 30 в действии

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:40

Зробили їх разом !

Всі помітили, що після хамства у Вільнюсі до найвеличнішого доси не приїхав жоден лідер союзників ???
maxprofit
 
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  #<1 ... 4835483648374838
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