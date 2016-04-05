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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4836483748384839>
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:27

Невже в Криму до кінця літа?©

Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:34

После прочтения заголовка есть ощущение,что автор видео хочет собрать максимум просмотров.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37

  Успіх написав:[youtube]

Точно!
Закупайте срочно плавки, чтобы в Ялте было не стыдно на пляж выйти.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37

За крок до перевороту думок©

  pesikot написав:
  Успіх написав:Я, напевно, не можу і про свої сни зараз писати... - так? :)
- ні про те, чи дістаємо ми до козачих лагерів, чи не дістаємо))
- ні про інтенсивність бою за останні дні))
- ні про успіхи, якщо вони є))

Просто позитивно промовчу :D

От бачишь, я так і казав про те, що наші хлопці роблять свою справу
І що закінчення війни відбудеться на полях боїв

Ти лише підтвердив мою думку, хоча сам того і не зрозумів :)

Ну, я більше хотів натякнути на те, що безпосередньо в цьому участь бере Успіх і мої побратими! :wink:
Так би мовити - творимо історію :D

Ну але нехай... - піхота нам передала велику подяку за підтримку, то ми і цьому раді! Раді допомогти!👍
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:37

Сверхманевренный истребитель Су- 30 в действии

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:40

Зробили їх разом !

Всі помітили, що після хамства у Вільнюсі до найвеличнішого доси не приїхав жоден лідер союзників ???
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:справу проти телеканалу "Прямий" відкрили за заявою Андрія Портнова


Цинізм зелених - не має меж! Зрадник портнов досі має вплив на судову та правоохоронну систему - а Данілов каже, що по ньому не має матеріалів!
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:09

  барабашов написав:Су-шка опять упала, потому что по Задорнову "была тяжелее воздуха"? Или всё ж биндеровцев работа?

Під час виконання навчально-тренувального польоту винищувач впав у Черняхівському районі Калінінградської області. За їхніми даними, екіпаж загинув, бо не встиг катапультуватись.
Перед падінням СУ-30 пішов на зниження, пізніше пролунав вибух в повітрі, літак нахилився і впав. Винищувач практично повністю згорів.
Джерело: російський телеграм-канал "112"
fler
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hume написав:После прочтения заголовка есть ощущение,что автор видео хочет собрать максимум просмотров.
Они все наживаются и хайпуют. Им чем дольше, тем лучше.эти заголовки тошнят уже.
По десятому кругу пуйло сдох уже
Боец, блин, березовец
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Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2023 20:23

  maxprofit написав:Всі помітили, що після хамства у Вільнюсі до найвеличнішого доси не приїхав жоден лідер союзників ???

Не бачу ніякої зради. 24-го у нас День Незалежності - побачимо, як привітають. А у вересні наче щось заплановано - черговий саміт чи шось подібне, де знову всі зустрінуться. До речі, "парламентські канікули" (зазвичай липень-серпень) хіба нє?
fler
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  #<1 ... 4836483748384839>
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